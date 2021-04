Rebellerende clubs tussen hoop en vrees; UEFA-baas sluit sancties niet uit

Donderdag, 22 april 2021 om 11:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:42

De woede bij Aleksander Ceferin over de clubs die een Super League in het leven wilden roepen is nog niet helemaal gezakt. De voorzitter van de UEFA sluit dan ook niet uit dat de zogeheten founding fathers, de twaalf clubs die het initiatief namen voor de nieuwe topcompetitie, daarvoor bestraft worden. Ceferin hoopt hierover op korte termijn meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.

"De tijd is er nu niet voor om hierover in details te treden, we zijn namelijk nog in gesprek met het juridische team", zo laat Ceferin weten in gesprek met de Sloveense televisiezender 24ur. "We zullen zien wat er in de komende week gaat gebeuren. al verwacht ik deze vrijdag al wel meer nieuws." De UEFA-baas gaat tevens in op de vraag of het duel tussen Real Madrid en Chelsea in de halve finale van de Champions League van volgende week dinsdag wel doorgang kan vinden. De Koninklijke heeft zich namelijk nog niet definitief teruggetrokken uit de Super League.

"De verschillende zendgemachtigden zullen ons weten te vinden als de halve finale niet worden afgewerkt. De kans dat dit duel volgende week niet wordt gespeeld is relatief klein", aldus Ceferin, die complimenteus is in de richting van de zes Engelse clubs die al snel weer uit de Super League stapten. "De clubs uit Engeland hebben een heel goede beslissing genomen, dat nemen we ook zeker mee. Ze hebben hun fout toegegeven en weten ook heel goed dat ze verkeerd bezig waren. Fouten maken doen we allemaal", zo verwijst Ceferin naar Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal en Tottenham Hotspur.

Ceferin snapt overigens wel dat de Super League op financieel gebied heel aantrekkelijk is voor veel Europese topclubs. "In Barcelona was ik eigenlijk nog het minst teleurgesteld", vervolgt de UEFA-preses. Joan Laporta is recentelijk pas verkozen als nieuwe voorzitter en ik heb hem inmiddels al twee of drie keer gesproken. Hij stond onder zware druk vanwege de financiële situatie die hij bij Barcelona erfde. Dat krijg je ervan als je spelers te veel betaalt en weinig resultaten behaalt. Kijk bijvoorbeeld naar Bayern München. Die club heeft geen schulden en ze wonnen vorig jaar de Champions League."