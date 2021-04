‘José Mourinho gaf Tottenham-spelers volle laag op dag van ontslag’

Donderdag, 22 april 2021 om 10:48 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:08

De laatste werkdag van José Mourinho bij Tottenham Hotspur verliep behoorlijk turbulent, zo onthult The Telegraph in een reconstructie van het ontslag van de Portugese manager. Mourinho werd maandagochtend de wacht aangezegd door het bestuur van Tottenham, maar besloot desondanks om nog vier uur op de club te blijven. In die periode kregen verschillende spelers de volle laag, zo klinkt het.

Bovengenoemde krant meldt dat Mourinho in totaal twee uur kwijt was aan het ontslaggesprek met het bestuur van de Noord-Londense club. Daarna ging de ontslagen manager in gesprek met verschillende spelers uit de selectie van Tottenham. Mourinho zou zich tijdens deze discussies bepaald niet hebben ingehouden, meldt The Telegraph. Sommige spelers die hij als vijand zag werden ten overstaan van hun teamgenoten op hun plek gezet. De wisselvallige prestaties van de afgelopen tijd, inclusief de pijnlijke uitschakeling door Dinamo Zagreb in de Europa League, waren de trainer uit Portugal een doorn in het oog. Het is overigens niet bekend welke spelers precies de volle laag kregen van de weggestuurde Mourinho.

Het echec in de achtste finale van de Europa League tegen Zagreb, dat met 3-0 wist te winnen van Tottenham en daardoor de 2-0 nederlaag van het heenduel wegpoetste, zou het einde van Mourinho bij Tottenham hebben ingeleid. De werkrelatie met enkele spelers van the Spurs zou hierdoor ernstig beschadigd zijn. Wat ook niet in het voordeel van Mourinho sprak waren de teleurstellende resultaten in de Premier League. Tottenham stond een halfjaar geleden nog bovenaan, maar inmiddels is de ploeg afgezakt naar de zesde plaats. Een Europees ticket voor volgend seizoen is dan ook nog allerminst zeker.

Verschillende Engelse media wisten maandagochtend al te melden dat Mourinho geen steun meer had van de spelersgroep en dat zijn ontslag onvermijdelijk was geworden. Korte tijd later maakte Tottenham wereldkundig dat de 58-jarige coach inderdaad de laan was uitgestuurd. Mourinho was sinds november 2019 verbonden aan de club uit Londen, na het ontslag van Mauricio Pochettino. Bij Tottenham neemt oud-speler Ryan Mason voorlopig de honneurs waar. De tussenpaus debuteerde woensdag met een 2-1 zege op Southampton. Zondag volgt de finale van de EFL Cup, met Manchester City als opponent. Het kan voor de formatie van Mason de eerste prijs worden sinds 2008, toen de League Cup werd veroverd ten koste van Chelsea.