Blind geeft strijdbaar signaal af met eerste Twitter-post in vier maanden

Donderdag, 22 april 2021 om 10:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:27

Daley Blind geeft niet op in zijn missie om op tijd fit te zijn voor het EK. De veelzijdige verdediger van Ajax geeft donderdagochtend een duidelijk signaal af met een bericht op Twitter. Het is weliswaar een onderdeel van een reclamecampagne van sponsor Adidas, maar desondanks moet de post van Blind de supporters van Ajax en het Nederlands elftal moet geven. De Ajacied is momenteel herstellende van een zware enkelblessure.

"Waar sommigen obstakels zien, zie ik mogelijkheden om sterker terug te komen", laat de strijdbare Blind donderdag weten in het Twitter-bericht. Het is overigens het eerste bericht van de verdediger op het social media-kanaal sinds medio december. Blind blijft ondanks de enkelkwetsuur betrokken bij zijn medespelers van Ajax. Zondag verscheen hij met krukken op het veld van De Kuip om de 2-1 zege op Vitesse in de finale van de TOTO KNVB Beker te vieren met zijn collega's.

Blind liep de vervelende enkelblessure op in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar (0-7 overwinning) van eind maart. De dertigjarige linksback annex centrale middenvelder is sindsdien aan het revalideren. De tijd dringt echter, daar bondscoach Frank de Boer ergens in mei de definitieve EK-selectie bekend zal maken. Oranje opent het EK op 13 juni met een wedstrijd tegen tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA. Daarna volgen in de groepsfase confrontaties met Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni).

Erik ten Hag hoopt vurig dat Blind op tijd fit is voor de poulefase van het EK, al heeft de coach van Ajax daar wel zo zijn twijfels over. "Ik denk dat Daley er vol voor gaat. Maar als ik naar zijn blessure kijk, denk ik dat het heel moeilijk wordt", zo klinkt het in gesprek met De Telegraaf. "Niet dat de blessure gecompliceerd is, die tijd staat er gewoon voor. Maar het gaat heel goed, dus de hoop is nog niet vervlogen."