Depay haalt uit in nachtelijke tweet: ‘Schokkend en allesbehalve eerlijk!’

Donderdag, 22 april 2021 om 09:37 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:10

Teleurstelling en woede bij Memphis Depay en diens trainer Rudi Garcia na afloop van de met 0-2 verloren bekerwedstrijd tegen AS Monaco van woensdagavond. De aanvaller van Olympique Lyon kreeg van scheidsrechter Stéphanie Frappart een gele kaart voorgehouden voor een vermeende schwalbe in het strafschopgebied. Depay mist hierdoor mogelijk het duel met Lorient op 9 mei. De Oranje-international is nog wél inzetbaar tegen tegen Lille OSC (25 april) en Monaco (2 mei), omdat de Franse tuchtcommissie pas later bij elkaar komt om een eventuele schorsing te bespreken.

Volgens Garcia was het totaal niet terecht dat Depay in de 68ste minuut van het treffen met Monaco een gele kaart ontving. "Hij is bestraft wegens simulatie, maar er werd juist een overtreding op hem gemaakt. We hebben ook de beelden teruggezien", aldus de Lyon-coach in gesprek met RMC Sport. "Het was een overtreding van Youssouf Fofana." Depay maakte een hoop misbaar na het besluit van Frappart om geel uit te delen. Garcia, die de aanvaller gelijk naar de kant haalde, kan zich goed vinden in de boosheid van de Nederlander.

I can’t wrap my mind around this quarter final. Very disappointed very upsetting and everything but fair! pic.twitter.com/eJDH0u8kyw — Memphis Depay (@Memphis) April 21, 2021

"Ik weet niet of de scheidsrechters weten welke spelers er op scherp staan, maar we hebben ook een competitie af te werken", zo ging de teleurgestelde Garcia verder na de bekernederlaag van zijn ploeg. "Dat Memphis wellicht wordt geschorst voor deze gele kaart zou erg oneerlijk zijn." Depay liet zijn teleurstelling na afloop van het duel met Monaco blijken via een bericht op zijn Twitter-pagina. "Ik kan met mijn hoofd niet bij deze kwartfinale. Zeer teleurstellend en schokkend en allesbehalve eerlijk!", zo schreef de gewisselde Lyon-aanvaller 's nachts rond 1.30 uur.

Garcia was sowieso niet te spreken over het optreden van Frappart. De 1-0 van Maxwel Cornet werd afgekeurd wegens minimaal buitenspel, terwijl Sinaly Diomandé met een tweede gele kaart van het veld werd gestuurd vanwege een hoog geheven been in het gezicht van Fofana. Tot overmaat van ramp kreeg Monaco een strafschop tien minuten na rust. "De arbitrage had niet hetzelfde niveau als de twee elftallen, maar dat kan gebeuren. Helaas is het met deze scheidsrechter niet de eerste keer dat we niet krijgen waar we eigenlijk recht op hebben", aldus Garcia, die verbolgen is over de behandeling van Depay. "Als je een fout maakt, moet je dat ook toegeven. Bij de gele kaart van Memphis moet je op zijn minst logisch te werk gaan. Dat zou een gevolg zijn van de fouten die vanavond zijn begaan."