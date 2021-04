Rol van Ronaldo in Juventus-muur ter discussie na beschamende actie

Cristiano Ronaldo heeft woensdagavond in de wedstrijd tussen Juventus en Parma (3-1) misschien wel voor de laatste keer in de muur gestaan bij een vrije trap van de tegenstander. Niet voor het eerst voerde de Portugees zijn taak in de muur niet goed uit, met een tegendoelpunt als gevolg. Juventus-trainer Andrea Pirlo baalde van de manier waarop het tegendoelpunt tot stand kwam. De rol van Ronaldo in de muur gaat hij ‘de komende dagen evalueren’.

Bij een vrije trap van Parma in de 25ste minuut nam Ronaldo plaats in de muur. Juan Cuadrado ging achter zijn ploeggenoten op de grond liggen als ‘muurligger’, waardoor de spelers in de muur konden opspringen om Parma-speler Gastón Brugman van het scoren af te houden. Waar alle Juventus-spelers opsprongen bij het schot van Brugman, bleef Ronaldo staan met zijn arm voor zijn gezicht. De bal ging vlak over hem heen en Gianluigi Buffon was kansloos: 0-1. Vorige maand ging Ronaldo op vergelijkbare wijze in de fout in de Champions League tegen FC Porto. Bij een vrije trap van Sérgio Oliveira sprong de aanvaller op en keerde hij zicht met zijn rug naar de situatie. Keeper Wojciech Szczesny had vervolgens geen antwoord op de inzet en Juventus werd uitgeschakeld door de Portugese topclub.

Cristiano Ronaldo in the wall... ?? pic.twitter.com/iezZpf9w1E — ESPN FC (@ESPNFC) April 21, 2021

“We maakten het onszelf moeilijk door dat openingsdoelpunt”, gaf Pirlo woensdagavond na afloop van de overwinning op Parma te kennen tegenover Sky Italia. “Daarna werd het nog een paar keer gevaarlijk vanuit dode spelmomenten. En dat is zonde, want dit seizoen zijn we juist goed omgegaan met dit soort situaties.” Pirlo kon nog niet zeggen of Ronaldo geen plaats meer mag nemen in de muur nu hij tegen Parma opnieuw in de fout is gegaan. “Jammer genoeg gebeuren dit soort dingen. We gaan het de komende dagen evalueren”, aldus Pirlo, die het niet opnam voor Ronaldo. Juventus won de wedstrijd uiteindelijk door twee doelpunten van Alex Sandro en een van Matthijs de Ligt. De Oranje-international leverde de assist op de gelijkmaker en kopte in de tweede helft de 1-3 binnen.

“We hebben de wedstrijd knap in ons voordeel omgedraaid. Deze overwinning is belangrijk voor ons vertrouwen”, aldus Pirlo. “Ik vond ons goed spelen en pakken drie belangrijke punten. De tweede helft was van onze kant beter dan de eerste. In de eerste helft lag het baltempo veel te laag. Misschien ligt het aan de concentratie en zijn we niet in staat om iedere wedstrijd weer hezelfde op te brengen. Soms zijn we wat traag, houden we de bal te lang vast en staan we toe dat de tegenstander de ruimtes dichtloopt”, aldus een kritische Pirlo. Met nog zes wedstrijden te gaan staat Juventus op de derde plaats met een achterstand van elf punten op koploper Internazionale. Aanstaande zaterdag staat om 15.00 uur de uitwedstrijd tegen Fiorentina op het programma.