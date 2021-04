Stijgende verbazing over Super League: ‘Informatie op 2 A4’tjes, ongelooflijk’

Donderdag, 22 april 2021 om 08:41 • Rian Rosendaal

Chris Woerts heeft de afgelopen dagen vol verbazing gekeken naar de bizarre ontwikkelingen rondom de Super League. De sportmarketeer, die regelmatig aanschuift in Veronica Inside, vindt het idee van een nieuwe Europese topcompetitie niet eens zo slecht. Woerts snapt alleen niet waarom de twaalf founding fathers de zaken deze week zo amateuristisch hebben aangepakt.

"Het was helemaal geen slecht idee. Het is ook niet de eerste keer dat er achter de schermen aan is gewerkt. In 1962 en in 1998 zijn er ook grote plannen voor een Europese League gemaakt. Maar er was geen plan voor de uitvoering!", geeft Woerts uiting aan zijn verbazing in een reactie aan De Telegraaf. "Er zijn twaalf handtekeningen opgehaald bij grote Europese clubs en zonder enige onderbouwing is men naar buiten getreden. Op twee A4’tjes werd de hele voetbalwereld geïnformeerd. Er is niet met tv-zenders gesproken, niet met de fans en niet met andere belangenbehartigers. Dat is werkelijk ongelooflijk", aldus de sportmarketingdeskundige.

Woerts snapt niet waarom de initiatiefnemers niet eerst voor een doordachte strategie hebben gekozen. "Als de twaalf oprichters van de Super League zich naar de supporters hadden gepresenteerd met een visie op de toekomst, de fanbeleving en de inhoud achter hun plannen, zou er al veel meer draagvlak zijn geweest", komt de sportmarketeer tot de kern van het probleem. "Echt, het idee van de Super League is verre van slecht en je praat over knappe koppen bij al die grote clubs. Een goede ondernemer durft ook verder dan twee jaar vooruit te kijken voor zijn voetbalbedrijf. Maar de uitwerking en planvorming was schokkend."

Volgens Woerts hebben de founding fathers zich volledig verkeken op de publieke opinie. "Het was makkelijk scoren voor de UEFA." De meest hevige protesten kwamen toch wel uit Engeland. De fans van onder meer Chelsea en Liverpool waren woedend over de plannen voor een Super League. "Engeland is toch de bakermat van het voetbal. Daar is de nationale competitie belangrijker dan in alle andere landen van de wereld", aldus de voormalig directeur van Sunderland, die weet dat de Europese toernooien in Engeland minder meetellen. "De tv-inkomsten voor elke Premier League-club zijn tenslotte al 150 miljoen per jaar waard. Die Europese toernooien zijn opgewaardeerd en dat is een compliment voor de UEFA. De felheid van Prins William en premier Boris Johnson deed de rest."