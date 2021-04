Ten Hag: ‘Als ik naar zijn blessure kijk, denk ik dat het heel moeilijk wordt’

Donderdag, 22 april 2021 om 08:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:29

Erik ten Hag beschikt in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht over een nagenoeg fitte selectie. De coach van Ajax mist alleen Daley Blind, die vorige maand een zware enkelblessure opliep in de uitwedstrijd van Oranje tegen Gibraltar. Ten Hag hoopt dat de verdediger op tijd fit zal zijn voor het EK van deze zomer, maar garanties daarover kan hij voorlopig nog niet geven.

Blind heeft inmiddels een operatie ondergaan aan zijn enkelbanden. "Wat ik heb gehoord, ziet het er goed uit", zo laat Ten Hag weten in een vraaggesprek met De Telegraaf. "Maar ik heb nog nooit van een chirurg gehoord dat een operatie niet goed is verlopen. Maar met mijn kennersoog denk ik ook dat het er goed uit ziet." Het Nederlands elftal opent de groepsfase van het EK op 13 juni met een wedstrijd tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA. De tijd tikt dus weg voor Blind, al houdt zijn trainer goede hoop.

"Dat zou geweldig voor hem zijn, maar het moet wel verantwoord zijn. Ik denk dat Daley er vol voor gaat. Maar als ik naar zijn blessure kijk, denk ik dat het heel moeilijk wordt", houdt Ten Hag rekening met een negatief scenario. "Niet dat de blessure gecompliceerd is, die tijd staat er gewoon voor. Maar het gaat heel goed, dus de hoop is nog niet vervlogen." De oefenmeester heeft buiten Blind geen blessuregevallen en hij denkt te weten waarom zijn selectie er zo goed voor staat op fysiek gebied.

"Het is een kwestie van goed trainen, waardoor we voor een heel goed fundament hebben gezorgd. De keuze om tijdens corona in blokken op te bouwen naar het nieuwe seizoen is een goede geweest", zo brengt Ten Hag in herinnering. "We hebben een goede medische en performance staf, die er heel kort bovenop zit met individuele programma’s. En het zo breed mogelijk maken van de selectie was belangrijk. Maar ook andere factoren spelen een rol in onze fitte selectie. We zijn succesvol en dan zie je dat iedereen erbij wil zijn", aldus Ten Hag. Ajax treedt donderdagavond om 18.45 uur aan tegen Utrecht.