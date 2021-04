Tottenham wil nieuwe trainer weghalen uit LaLiga

AS Monaco, Crystal Palace en Leeds United hebben belangstelling voor Ainsley Maitland-Niles. De middenvelder wordt door Arsenal verhuurd aan West Bromwich Albion en weet nog niet wat zijn club met hem van plan is. (Daily Mirror)

Olympique Marseille wil de verhuurperiode van Pol Lirola graag omzetten in een definitief dienstverband. Met Fiorentina werd een optie tot koop van twaalf miljoen euro afgesproken, maar Marseille hoopt op korting. (Firenze Viola)

(The Athletic)