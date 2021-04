Florentino Pérez reageert: ‘Alsof we een nucleaire bom lieten vallen’

Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez is woensdagnacht uitgebreid ingegaan op de afgang van de Super League. In het radioprogramma El Larguero van Cadena SER bleef hij erbij dat de nieuwe competitie het voetbal had kunnen ‘redden’. Dat er direct veel kritiek was op de komst van de Super League heeft er volgens Pérez mee te maken dat het plan niet goed is gepresenteerd. “De founding clubs geloven in dit project. Het is niet dood. We blijven werken”, beloofde Pérez.

Nog geen 48 uur nadat de twaalf clubs naar buiten traden met de oprichting van de Super League, trokken de zes Engelse clubs zich terug: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United en Tottenham Hotspur haakten af. Het leidde tot een domino-effect, want ook Atlético Madrid, AC Milan, Internazionale en Juventus lieten weten dat het wat hun betreft einde verhaal was. De clubs namen het besluit na felle weerstand vanuit de voetbalwereld. Supporters, spelers, trainers, de UEFA en FIFA waren tegen de komst van de Super League. “De UEFA voerde een show op, waar ik compleet door was verrast”, aldus Pérez. “Het was alsof we een nucleaire bom lieten vallen. Wat hebben we verkeerd gedaan? Misschien hebben we het slecht gepresenteerd, maar waarom hebben ze ons er niet over laten praten?”

UEFA-voorzitter Aleksandar Ceferin dreigde met uitsluiting van spelers die onder contract staan bij de twaalf founding clubs aan het EK en WK. Er gingen zelfs geluiden de ronde dat Chelsea, Manchester City en Real Madrid vanwege de plannen omtrent de Super League per direct uit de Champions League zouden worden gehaald. “Dit soort agressie heb ik nog nooit gezien van de voorzitter van de UEFA en die van de bonden. Het leek wel georkestreerd. Beschuldigingen, bedreigingen... Alsof wij het voetbal hadden vermoord. We waren juist bezig om het voetbal te redden”, reageerde Pérez. “Het is niet eerlijk dat in Engeland zes clubs verliezen en veertien clubs winnen, dat grote clubs in Spanje geld verliezen en de kleine clubs geld verdienen”, vervolgde Pérez. “Voetbal is als een piramide; als er geld is aan de top, dan dwarrelt het geld naar beneden en deelt iedereen erin mee. Als Nadal tegen Federer speelt, dan kijkt iedereen. Speelt Nadal tegen de nummer tachtig in de wereld, kijkt niemand.”

Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Chelsea en Brighton & Hove Albion (0-0) voerden honderden fans van the Blues protest tegen de komst van de Super League. Volgens Pérez ging het slechts om een veel kleinere groep. “Het waren maar veertig fans en ik kan je wel vertellen wie hen hiertoe heeft aangezet, zoals er vanavond ook opeens shirts van Cádiz lagen waarmee ze rond het duel met Real Madrid protesteerden tegen de Super League.” De supporters in Spanje zijn, in tegenstelling tot die in Engeland, volgens Pérez wél enthousiast over de de Super League. “Neem Barcelona, ik ken hun socios best goed, na twintig jaar. Ik weet zeker dat 99 procent van hen de Super League prefereert boven de Champions League. Fans van Real Madrid zijn ook niet gek. In plaats van de wedstrijden die we nog midweeks spelen, zien ze liever duels met Manchester United.”

De voorzitter van de Koninklijke ziet het als een tegenslag dat de Super League niet doorgaat. Hij is er van overtuigd dat er uiteindelijk een ander voorstel op tafel komt waardoor het format van het voetbal er alsnog anders uit komt te zien. “Ik ben verdrietig en teleurgsteld”, ging Pérez verder in het radioprogramma. “We hebben hier drie jaar lang aan gewerkt, puur en alleen om te kijken hoe we dingen beter konden doen met oog op het voetbal en vanuit economisch perspectief. De competities zijn bang. Wat we kunnen veranderen zijn de midweekse wedstrijden. De Champions League is achterhaald. Het wordt pas interessant vanaf de kwartfinales.” De Super League heeft middels een statement naar buiten gebracht dat het project zal worden ‘heroverwogen’, nu de meeste founding clubs zich hebben teruggetrokken. “We staan open voor een andere optie dan de Super League.”

Pérez zag lijdzaam toe hoe er al snel een einde kwam aan de Super League door toedoen van de clubs uit de Premier League. “Er was een club in de Engelse groep die niet heel veel interesse had. De overige clubs werden daardoor aangestoken. Er heerste angst. Een van de Engelse clubs is nooit écht overtuigd geweest”, legde Pérez uit. “Die club, waarvan ik de naam niet ga noemen, heeft een bindende overeenkomst getekend.” De Real-voorzitter wekte de suggestie dat hij juridische stappen zou kunnen nemen tegen de Premier League-clubs. Welke dat zullen zijn en hoe eventuele vervolgstappen eruit kunnen zien, liet Pérez niet los. “De contracten waren bindend”, benadrukte hij. “Met contracten kun je er niet zomaar uitstappen op deze manier. Alle twaalf de clubs hebben precies hetzelfde contract getekend, geen komma meer of minder. Niemand heeft een boete betaald voor het verlaten van de Super League omdat ze er nog niet officieel zijn uitgestapt. Maar als het zover is, dan zullen ze natuurlijk een boete betalen."