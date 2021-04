Karim Benzema is wederom de gids van gedeeld koploper Real Madrid

Woensdag, 21 april 2021 om 23:54 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:57

Een wederom gehavend Real Madrid heeft woensdag een belangrijke overwinning in LaLiga geboekt. Het team van Zinédine Zidane zegevierde met 0-3 in en tegen Cádiz, dat in oktober vorig jaar nog een 0-1 zege op de regerend landskampioen had geboekt. Zidane kon weer beroep doen op onder meer Raphaël Varane en Nacho Fernández, maar miste ook onder meer Toni Kroos, Luka Modric (blessureleed) en Federico Valverde (coronavirus). Door de zege gaan Real Madrid en Atlético Madrid met 77 punten gedeeld aan kop in LaLiga, al speelt het team van Diego Simeone donderdag nog thuis tegen laagvlieger Huesca.

Real Madrid, met basisdebutant Antonio Blanco op het middenveld, kwam in Zuid-Spanje met moeite op gang. Het team van Zidane had moeite om voor gevaar te zorgen, terwijl Cádiz met regelmaat bij het doelgebied van Thibaut Courtois kwam. Met name voormalig Merengue Álvaro Negredo bezorgde de defensie van Real Madrid handenvol werk. Na nog geen half uur spelen werd het duel uit balans gebracht. Antonio Mateu Lahoz zag geen penalty in een duel tussen Isaac Carcelén en Vinicius Junior in het strafschopgebied, maar na inmenging van de VAR en het bekijken van de beelden wees de arbiter toch naar de stip. Karim Benzema en doelman Jeremías Ledesma kozen voor dezelfde hoek, maar de Fransman trof desondanks doel: 0-1. Benzema miste nog nooit een strafschop in LaLiga: elf elfmetertrappen, elf doelpunten.

Het gaat ineens hard in Cádiz ?? Wéér is Benzema het eindstation van een Real-aanval: 3-0 ?#ZiggoSport #LaLiga #CadizRealMadrid pic.twitter.com/PU9OVtWLzt — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 21, 2021

De strafschop voor Real Madrid was sowieso bijna een zeldzaamheid: liefst 25 speeldagen op rij, sinds 24 oktober 2020, kreeg de Spaanse topclub geen enkele strafschop mee in LaLiga. Dat was de langstdurende reeks van de Koninklijke in competitieverband sinds 1974. In het restant van de eerste helft haalde Real Madrid het beste uit zichzelf. Luttele minuten na de openingstreffer gaf Benzema een uitstekende voorzet richting de tweede paal, waar de vrijstaande Álvaro Odriozola de bal achter Ledesma kopte: 0-2. Casemiro had, na opnieuw een pass van Benzema, de 0-3 op zijn schoen, maar de Braziliaan faalde.

Het artikel gaat verder onder de video Koeman over Super League: 'Ik wil wat het beste is voor deze club' Meer videos

Benzema zette alsnog de derde treffer van Real Madrid voor rust op het scorebord: het voorbereidende werk was van Casemiro, waarna de Fransman zijn hoofd tegen de bal plaatste. In de tweede helft leunde Real Madrid voornamelijk op de riante tussenstand. Cádiz, dat na rust met liefst vier nieuwe gezichten verscheen, was niet bij machte om enigszins terug in de wedstrijd te komen. Behoudens een kopbal van Anthony Lozano, die net naast kopte, was het een vrij rustige tweede helft voor Courtois. Real Madrid kwam niet verder dan mislukte pogingen van Rodrygo en Mariano Diaz. Laatstgenoemde miste een dot van een kans, maar hij stond uiteindelijk buitenspel.