Op één na snelste tegengoal ooit en rode kaart deren Manchester City niet

Woensdag, 21 april 2021 om 23:04 • Daniel Cabot Kerkdijk

Manchester City heeft zich hersteld van de nederlagen tegen Leeds United (1-2, Premier League) en Chelsea (1-0, FA Cup). Het team van Josep Guardiola was woensdag in de Premier League met 1-2 te sterk voor Aston Villa ondanks een razendsnelle tegentreffer en een rode kaart vlak voor rust. Door de overwinning komt Manchester City op 77 punten uit 33 duels. Stadsgenoot Manchester United heeft elf punten minder, maar ook een duel minder.

De eerste helft in Birmingham, waar sterspelers als Jack Grealish en Kevin De Bruyne door blessureleed ontbraken, mocht er absoluut zijn. Manchester City kreeg slechts één keer eerder een sneller tegendoelpunt in de Premier League om de oren dan woensdagavond op Villa Park. In januari 2003 was Alan Shearer na elf seconden al trefzeker en John McGinn had slechts twintig seconden nodig om Ederson te passeren. John Stones kon niet voorkomen dat een pass van Tyrone Mings terechtkwam bij Ollie Watkins, die de bal vanaf links meteen bij McGinn bezorgde in het strafschopgebied. De middenvelder schoot de bal in een keer diagonaal en laag in de rechterhoek: 1-0.

Een goede aanval stond na dik twintig minuten aan de basis van de 1-1 van Manchester City: de bal ging van links naar de rechterkant van het strafschopgebied, waarna Riyad Mahrez de bal meegaf aan Bernardo Silva en Phil Foden diens lage pass binnentikte. Vijf minuten voor rust leidde Bernardo Silva opnieuw een doelpunt in. Rodri klom het hoogst in de lucht en knikte de bal achter de te laat uitgekomen Emiliano Martínez. Het team van Guardiola ging toch met gemengde gevoels de rust in. Scheidsrechter Peter Bankes gaf Stones geel voor een charge op Jacob Ramsey, maar na het bekijken van de beelden van het moment koos hij er toch voor om de verdediger met rood van het veld te sturen.

Guardiola greep in de rust meteen in en ruilde Gabriel Jesus in voor een verdediger, Aymeric Laporte. Manchester City stond in de tweede helft echter nog geen kwartier met een man minder op het veld. Matty Cash kreeg in luttele minuten tijd tweemaal geel en allebei voor overtredingen op Foden. Een hard gelag voor Aston Villa, dat zich geen raad wist met de defensie van de bezoekers en geen gelijkmaker kon forceren. Anwar El Ghazi kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen voor Bertrand Traoré, terwijl Nathan Aké niet van de bank afkwam bij the Citizens.