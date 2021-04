Monaco wint van sterker Lyon; Frappart trekt geel voor woedende Depay

Woensdag, 21 april 2021 om 23:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:16

Olympique Lyon is woensdagavond door AS Monaco uit de Coupe de France geknikkerd. De bekerwedstrijd tussen de twee Franse topclubs was er een van twee gezichten: in de eerste helft had Monaco niets in te brengen tegen het veel sterkere Lyon, dat drie keer het aluminium raakte, maar na een rode kaart voor Lyon-verdediger Sinaly Diomande kantelde de wedstrijd: 0-2. Voor Memphis Depay was het een uitermate frustrerende avond, waarop hij van de vrouwelijke scheidsrechter Stéphanie Frappart ook nog geel kreeg vanwege een vermeende schwalbe. Depay reageerde woedend op dat besluit.

Lyon was heer en meester in de eerste helft, maar bij wijze van een mirakel ging geen enkel schot van de thuisploeg het doel van Monaco in. Maxwell Cornet mikte na een fraaie kapbeweging net over. Memphis Depay zette na een fraaie dribbel Lucas Paquetá aan het werk, die rakelings naast schoot. Nog dichterbij kwam Cornet daarna, die in twee verschillende pogingen paal en lat raakte. Een kopbal van Marcelo ging tussen die twee kansen door op de lat. In de eerste helft werd Lyon-trainer Rudi Garcia door Frappart met rood weggestuurd vanwege aanmerkingen op de leidingen.

Monaco loste in de eerste helft geen enkel schot op doel en leek zes minuten na rust alsnog een tegentreffer te incasseren. Het doelpunt van de doorgebroken Cornet werd echter afgekeurd vanwege buitenspel. Aan de overzijde van het veld kantelde de wedstrijd volledig, toen Sinaly Diomande met een hoog geheven been het gezicht van Youssouf Fofana aantikte. De verdediger van Lyon kreeg zijn tweede gele kaart en Monaco een strafschop, die werd benut door Wissam Ben Yedder: 0-1.

Acht minuten later verdubbelden de bezoekers hun voorsprong dankzij Kevin Volland, die de bal vanaf de rechterzijde van het strafschopgebied in het dak van het doel schoot: 0-2. Depay claimde daarna een penalty omdat hij onderuit getrokken zou zijn door Fafana. In plaats daarvan trok Frappart echter een gele kaart voor Depay vanwege een vermeende schwalbe. De Oranje-spits maakte veel misbaar om zijn ongenoegen daarover te uiten. Een minuut later werd hij gewisseld.