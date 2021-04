De Ligt met doelpunt en assist van grote waarde voor Juventus

Juventus heeft de derde plek in de Serie A in ieder geval tijdelijk overgenomen van Atalanta. De geplaagde ploeg van trainer Andrea Pirlo won met 3-1 van nummer negentien Parma, mede door een assist en het eerste doelpunt van het seizoen van Matthijs de Ligt. Tegelijkertijd liet koploper Internazionale punten liggen in de uitwedstrijd tegen Spezia: 1-1. Inter heeft nog wel tien punten voorsprong op de nummer twee AC Milan, die eerder op de woensdagavond met 1-2 verloor van Sassuolo. Juventus heeft een punt meer dan Atalanta, dat nog een duel tegoed heeft.

Juventus - Parma 3-1

De Ligt was voor het eerst van grote waarde toen Juventus twee minuten voor de pauze op 1-1 kwam. De verdediger kopte de bal terug op Alex Sandro na een uitdraaiende corner van Juan Cuadrado. Door de bal van De Ligt kon Sandro de bal aannemen en van dichtbij op venijnige wijze uithalen. Parma was in minuut 25 op voorsprong gekomen uit een bijzondere vrije trap van Gastón Brugman. De Uruguayaan legde vanaf 21 meter aan en nam de bal op de wreef. Zijn inzet vloog over de muur, omdat Cristiano Ronaldo als enige bleef staan: de aanvaller schermde zijn gezicht af en keek naar beneden, terwijl de bal over hem in de linkerhoek vloog. Doelman Gianluigi Buffon stond als aan de grond genageld.

Ronaldo was in de negende minuut dicht bij een doelpunt, toen hij op keeper Simone Colombi stuitte, maar verder wist Juventus behoudens het doelpunt weinig te creëren in de eerste helft. De thuisploeg had wel de overhand, maar moest tot de tweede helft wachten op de voorsprong. Opnieuw was het Alex Sandro die de trekker overhaalde. De linksback ontving de bal in het strafschopgebied, toen Paulo Dybala onder een voorzet van Cuadrado door ging, en kopte van dichtbij raak. Juventus kwam daarna goed weg, toen Arthur de bal van de lijn haalde na een kopstoot van Yordan Osorio.

Enkele minuten na die kans trok Juventus de wedstrijd naar zich toe. Opnieuw stond Cuadrado aan de basis van het doelpunt. Na een indraaiende hoekschop van de Colombiaan liep De Ligt richting de eerste paal en knikte hij overtuigend raak. Het was voor De Ligt zijn eerste doelpunt van het seizoen in een officiële wedstrijd; vorig seizoen produceerde hij nog vier treffers. Juventus herstelde zich middels de zege van de 1-0 nederlaag tegen Atalanta van drie dagen geleden. La Vecchia Signora passeert de concurrent op de ranglijst, maar Atalanta gaat donderdag nog op bezoek bij AS Roma.

Spezia - Internazionale 1-1

De ploeg van Conte had in de eerste helft in het Stadio Alberto Picco meer dan zestig procent balbezit, maar toch ging het bezoek bijna met een achterstand de rust in. Het was Spezia, waar Jeroen Zoet wederom op de bank zat, dat slechts twaalf minuten nodig had om aan de leiding te gaan. Diego Farias liep weg bij Achraf Hakimi en zag hoe zijn schot vanaf de rand van het strafschopgebied in het doel verdween, mede omdat Samir Handanovic niet geheel vrijuit ging: 1-0. Een goed schot van Nicolò Barella, net naast, was een voorbode van de 1-1 in de 39e minuut. Na een pass van Hakimi vanaf de rechterkant van het strafschopgebied werkte Ivan Perisic de bal in de doelmond tegen de touwen.

Spezia ontsnapte enkele minuten na rust aan de 1-2 toen een inzet van Lautaro Martínez na een redding van Ivan Provedel tegen de paal ging en vervolgens in de handen van de doelman. Het was na rust alleen maar eenrichtingsverkeer van Inter, met Stefan de Vrij in de basis, richting het doel van Spezia, dat slechts een enkele keer in de buurt van het vijandelijke doelgebied kwam. Een inzet van Ivan Perisic eindigde in het zijnet en Romelu Lukaku kwam oog in oog met Provedel niet tot scoren. De doelman keerde de eerste inzet van de Belg, die de bal ook in de rebound niet erin kreeg. Ook in de slotfase was de druk van Inter immens. Milan Skriniar kopte recht in de handen van Provedel, Lukaku trof de paal en doelpunten van Lukaku en Martínez werden door de arbitrage afgekeurd.