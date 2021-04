Scorende Weghorst doorbreekt barrière en wijst Wolfsburg de weg

Woensdag, 21 april 2021 om 22:25 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:51

VfL Wolfsburg heeft uitstekende zakengedaan in de Bundesliga. Het team van trainer Oliver Glasner was woensdag veel te sterk voor VfB Stuttgart, mede dankzij een doelpunt van Wout Weghorst, en zet zodoende met nog vier speeldagen te gaan een stap dichter richting deelname aan de Champions League: 0-3. De voorsprong op nummer vijf Borussia Dortmund, dat tegelijkertijd met 2-0 van 1.FC Union Berlin won, blijft vijf punten bedragen. In de onderste regionen won 1. FSV Mainz 05 van directe concurrent Werder Bremen, dat slechts vier punten boven de rode streep staat.

VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg 0-3

In de dertiende minuut kwam Wolfsburg aan de leiding, toen Xaver Schlager een afvallende bal oppikte en vanaf de rand van het strafschopgebied binnen poeierde: 0-1. Een handsbal van John Brooks leverde Stuttgart even later een strafschop op. Wolfsburg-doelman Koen Casteels pakte de strafschop van Philipp Forster, die de vrije rebound over maaide. Twee minuten later maakte Weghorst er met een zweefkopbal uit een voorzet van Josip Brekalo 0-2 van. Daarmee tekende de centrumspits voor zijn twintigste doelpunt van het seizoen.

Twintig minuten na rust werd de wedstrijd beslist door Yannick Gerhardt, die de bal van vijftien meter in de kruising krulde: 0-3. In blessuretijd maakte Stuttgart met het nodige geluk een eretreffer. Een afstandsschot van Gonzalo Castro werd van richting veranderd door ploeggenoot Marin Pongracic en deed Casteels daarmee naar de verkeerde hoek duiken: 1-3. Klaas-Jan Huntelaar was negen jaar geleden de laatste Nederlander tot woensdag die minimaal twintig goals maakte in de Bundesliga. Huntelaar werd destijds met 29 goals topscorer in Duitsland. Roy Makaay maake twee keer minimaal twintig goals in de Bundesliga: in 2004 (23) en 2005 (22).

Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin 2-0

Het duel was wellicht heel anders afgelopen als Marcus Ingvartsen de bal na twaalf seconden (!) iets lager had gericht. Na balverlies van Emre Can schoot de middenvelder de bal tegen de onderkant van de lat. Borussia Dortmund was meteen wakker, werd sterker en had uiteindelijk een strafschop nodig om aan de leiding te gaan. Na een overtreding van doelman Andreas Luthe op Marco Reus wees scheidsrechter Daniel Schlager naar de stip. Luthe keerde vervolgens de elfmetertrap van Erling Braut Haaland in de rechterhoek. De Noor produceerde een rollertje in de rebound en de bal ging uiteindelijk via Reus alsnog binnen: 1-0.

Een ruimere voorsprong voor Dortmund na rust bleef lange tijd uit. Een inzet van Giovanni Reyna was te hoog en dat gold ook voor een poging van Haaland een kwartier voor het einde. Na goed voorbereidend werk van de goed ingevallen Jadon Sancho en Reus mikte de Noor de bal over het doel van Luthe. In de uiterste slotfase verscheen alsnog de 2-0 op het scorebord. Na balverlies van Robert Andrich counterde de thuisploeg en was Raphaël Guerreiro het eindstation: 2-0. Bij de bezoekers ontbrak Sheraldo Becker nog altijd door blessureleed.

TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach 3-2

De teams van Sebastien Hoeness en Marco Rose waren in de eerste helft aan elkaar gewaagd en de thuisploeg was zelfs gevaarlijker. Het bezoek was echter dodelijk efficiënt. Tweemaal dook men op voor het doel van Oliver Baumann en tweemaal was het raak: eerst via Alassane Plé en daarna via Valentin Lazaro. De dubbele voorsprong verdween na rust echter razendsnel omdat de thuisploeg tot de 65e minuut minimaal net zo efficiënt was: Andrej Kramaric nam de 1-2 en de 2-3 voor zijn rekening en tussendoor trof ook Ihlas Bebou doel. Dat was voldoende voor de eerste zege van Hoffenheim, waar Melayro Bogarde negentig minuten op de bank bleef, sinds 6 maart.

Werder Bremen - 1. FSV Mainz 05 0-1

Het bezoek, dat aantrad met Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius in de basiself, won dankzij een doelpunt in de zestiende minuut. Na een rappe uitbraak stuitte Karim Onisiwo op keeper Jirí Pavlenka, waarna Ádám Szalai toesloeg in de rebound. Vlak voor de rust dacht Werder langszij te komen, maar een doelpunt van Joshua Sargent werd afgekeurd. In de ogen van de arbitrage beging Kevin Möhwald een overtreding in de aanloop naar de goal, door de bal weg te tikken bij keeper Robin Zentner, die er geen controle over had. Na de pauze kwam Werder via Johannes Eggestein dicht bij de gelijkmaker, maar het bleef bij 0-1.