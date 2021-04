Beste Sevilla ooit verslaat reuzendoder en passeert Barcelona op ranglijst

Woensdag, 21 april 2021 om 20:52 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:09

Sevilla blijft een serieuze kandidaat voor de landstitel in Spanje. De ploeg van trainer Julen Lopetegui was woensdagavond met minimaal verschil te sterk voor Levante, dat dit kalenderjaar zowel Atlético Madrid als Real Madrid versloeg: 0-1. Een voltreffer van Youssef En-Nesyri betekende de vierde overwinning op rij én de derde plaats op de ranglijst. Barcelona staat vierde met twee punten én twee duels minder. Sevilla had nog nooit zo veel punten na 32 speeldagen in een LaLiga-seizoen: 67 (63 in 2014/15 onder leiding van Unai Emery).

Levante en Sevilla waren in de eerste 45 minuten in het Ciutat de València bijzonder aan elkaar gewaagd. De ploegen van Paco López en Lopetegui speelden geordend voetbal en de defensies schakelden de voorhoedes uit. Enis Bardhi was bij de thuisploeg de gevaarlijkste man met enkele dreigende pogingen, maar keeper Yassine Bounou hield zijn doel schoon. De grootste kans was voor Sevilla, dat zestig procent balbezit had in de eerste helft. Na voorbereidend werk van Jesús Navas zag Joan Jordán hoe zijn inzet via de hand van doelman Daniel Cárdenas tegen het aluminium ging.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na enkele minuten in de tweede helft liet Sevilla zien waarom het dit seizoen een serieuze kandidaat voor de landstitel is. De eerste fout van Levante, balverlies op het middenveld, werd meteen afgestraft. Suso gaf de bal perfect mee aan En-Nesyri, die de verdedigers zijn hielen liet zien, Cárdenas passeerde en de bal koelbloedig in het doel werkte: 0-1. Een historisch doelpunt voor de aanvaller: hij is de eerste Marokkaan ooit met minimaal zeventien doelpunten in één LaLiga-seizoen (Youssef El Arabi, zestien in 2015/16).

Sevilla werd sterker naarmate de tweede helft vorderde en Levante zag zich gedwongen om alleen tegen te houden. Een tweede doelpunt van de bezoekers bleef echter uit. Een inzet van Lucas Ocampos werd door Cárdenas gestopt en een kopbal van Luuk de Jong, vijf minuten voor tijd ingevallen voor En-Nesyri, schampte de lat. Karim Rekik bleef in Valencia negentig minuten op de bank.