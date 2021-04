Tottenham Hotspur ontsnapt bij debuut van jongste trainer aller tijden Mason

Woensdag, 21 april 2021 om 20:51 • Dominic Mostert

Ryan Mason heeft zijn eerste wedstrijd als interim-trainer van Tottenham Hotspur gewonnen. De opvolger van José Mourinho, met zijn 29 jaar en 312 dagen sinds woensdag de jongste trainer in de geschiedenis van de Premier League, zag zijn ploeg een 0-1 achterstand tegen Southampton ombuigen in een 2-1 overwinning. Gareth Bale en Heung-Min Son zorgden voor de ommekeer in de wedstrijd. Tottenham neemt de zesde plek op basis van doelsaldo over van Liverpool, dat nog wel een duel tegoed heeft.

Mason koos ervoor om Steven Bergwijn bij de selectie te halen, nadat hij in de afgelopen drie duels buiten de spelersgroep bleef. De aanvaller begon op de bank en kwam zeven minuten voor tijd als vervanger van Bale binnen de lijnen. De interim-trainer voerde in zijn basiself drie wijzigingen door ten opzichte van de 2-2 remise tegen Everton, de laatste wedstrijd van Mourinho. Hij moest het stellen zonder de geblesseerde Harry Kane. Verdediger Joe Rodon en middenvelder Moussa Sissoko verdwenen ook uit de basis, waardoor Giovani Lo Celso, Bale en Lucas Moura hun entree maakten.

Twee van de nieuwkomers zorgden samen voor de eerste kans voor Tottenham: Bale profiteerde van een slippertje van Mohammed Salisu en bediende Lo Celso, die van circa negen meter naast schoot. Een afstandsschot van diezelfde Lo Celso werd daarna gepareerd door Alex McCarthy. Southampton liet zich ook zeker niet onbetuigd qua doelpogingen in de eerste helft. Hugo Lloris moest in de openingsfase enkele keren handelend optreden en Southampton kwam na een halfuur op voorsprong. James Ward-Prowse verstuurde een lage, indraaiende voorzet vanuit een corner. Danny Ings liep naar de bal toe en plaatste een achterwaartse kopbal op fraaie wijze in de verre hoek; via de binnenkant van de paal belandde de bal in het doel.

In de blessuretijd liet Lucas een goede kans op de 1-1 onbenut. Dat doelpunt kwam er na een uur via Bale. De aanvaller kreeg de bal voor de voeten nadat een schot van Lucas werd geblokkeerd. Bale nam de bal aan en krulde diagonaal raak in de linkerbovenhoek. De aanvaller (31 jaar, 279 dagen oud), in zijn laatste elf duels als basisspeler betrokken bij elf goals, werd de eerste doelpuntmaker van Tottenham Hotspur die ouder is dan zijn trainer sinds William Gallas (35 jaar, 64 dagen) op 20 oktober 2012 scoorde onder leiding van André Villas-Boas (35 jaar, 3 dagen).

Tottenham leek de comeback te completeren via Son, die de bal rond de strafschopstip ineens op de slof nam op aangeven van Sergio Reguilón na een vlotte aanval. Na het zien van de videobeelden oordeelde arbiter David Coote echter dat Lucas, die in de baan van het schot stond, hinderlijk buitenspel stond. De arbitrage reikte echter de helpende hand uit toen een overtreding van Moussa Djénépo op in eerste instantie een vrije trap opleverde, maar de VAR constateerde dat de tackle binnen het strafschopgebied werd begaan. Daarom mocht Son aanleggen voor een penalty, die hij koelbloedig in de rechterhoek mikte.