Ángel Di María geeft waanzinnige rabona-assist op zorgeloze avond voor PSG

Woensdag, 21 april 2021 om 20:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:41

Paris Saint-Germain is woensdagavond probleemloos doorgestoten tot de halve finale van de Coupe de France. De manschappen van Mauricio Pochettino kenden geen genade voor Angers, dat vijf doelpunten om de oren kreeg: 5-0. Het absolute hoogtepunt van de avond was de rabona-assist van Ángel Di María bij de vierde treffer, die door Mauro Icardi werd afgerond. Mitchel Bakker begon in de basis en werd na 75 minuten afgelost door Layvin Kurzawa, die zijn rentree maakte.

Kylian Mbappé kreeg rust en bleef op de bank, maar andere grote namen als Neymar en Di María verschenen wél aan de aftrap. Na negen minuten wist PSG de score al te openen. Julian Draxler verstuurde vanuit het centrum een subtiele steekbal naar Mauro Icardi, die een-op-een met doelman Ludovic Butelle afwerkte: 1-0. In de 23ste minuut verdubbelden de Parijzenaren hun voorsprong. Julian Draxler tikte de bal van dichtbij op de doelman van Angers, waarna die ongelukkig afketste op het lichaam van Vincent Manceau en in eigen doel belandde: 2-0.

Angers kreeg in het restant van de eerste helft enkele goede mogelijkheden om terug te komen in de wedstrijd. De grootste kans was op slag van rust voor Manceau, die zijn eigen doelpunt had kunnen goedmaken, maar zijn volley net naast het doel stuurde. Vlak na rust scheerde een vrije trap van Di María over het dak van het doel. Na ruim een uur zorgde Neymar voor de beslissing. Een stift van Draxler werd door keeper Butelle licht getoucheerd, zodat de Braziliaan de bal van dichtbij kon binnenkoppen: 3-0.

Het mooiste moment van de avond moest toen nog komen, toen Di María drie minuten later in het strafschopgebied werd bereikt. De Argentijn kapte eerst twee verdedigers tegelijk uit en kwam zo vlak voor het doel van Angers terecht. In plaats van te schieten legde Di María de bal met een pass achter zijn standbeen langs breed voor Icardi, die kon intikken: 4-0. Het slotakkoord was eveneens voor laatstgenoemde spits, die een hoge bal ineens uit de lucht pakte en prachtig binnen volleerde: 5-0.