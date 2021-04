Top van Serie A juicht na verrassend verlies van AC Milan in San Siro

Woensdag, 21 april 2021 om 20:25 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:34

AC Milan heeft woensdagavond zeer dure punten laten liggen in de Serie A. De ploeg van Stefano Pioli ging in eigen huis onderuit tegen Sassuolo: 1-2. Dat betekent niet alleen dat koploper Internazionale de voorsprong tot twaalf punten kan uitbreiden als vanavond van Spezia wordt gewonnen, maar ook dat de concurrentie dichter bij i Rossoneri kan komen. Milan staat, met een wedstrijd meer, slechts zes punten boven de vijfde stek, die goed is voor Europa League-voetbal.

Het team van Pioli begon goed aan de wedstrijd, maar de eerste kans was na dertien minuten voor de bezoekers. Na een slimme pass van Filip Djuricic kreeg Jérémie Boga de bal oog in oog met Gianluigi Donnarumma niet voorbij de doelman. Na een half uur spelen brak Hakan Calhanoglu op schitterende wijze de ban. Hij ontving aan de linkerkant van het strafschopgebied een pass van Alexis Saelemaekers en plaatste de bal vervolgens met rechts fraai in de rechterbovenhoek achter de kansloze Andrea Consigli: 1-0.

Van kwaad tot erger ?? Giacomo Raspadori schiet ook de 1-2 binnen. Bij Inter kijken ze lachend toe ??#ZiggoSport #SerieA #MilanSassuolo pic.twitter.com/6ZfPVGGpS6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 21, 2021

Milan, dat zonder de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic aantrad, ontsnapte vlak voor de pauze aan een gelijkmaker. Diogo Dalot voorkwam met een tackle dat Domenico Berardi een pass van Djuricic kon verzilveren. Sassuolo bleef ook in de tweede helft zoeken naar een gelijkmaker, maar de 2-0 hing in de lucht. Een schot van afstand van Saelemaekers werd door de attente Consigli gestopt en luttele minuten later keerde de doelman ook een goede poging van Calhanoglu. Twintig minuten voor tijd voorkwam Gian Marco Ferrari met een tackle een schot op doel van Franck Kessié.

In de laatste vijftien minuten gaf Milan het duel volledig uit handen. Raspadori tikte van dichtbij een geblokte inzet van Jeremy Toljan binnen en nam enkele minuten later ook de 1-2 voor zijn rekening. De invaller ontdeed zich heel makkelijk van Fikayo Tomori in het strafschopgebied en zag hoe zijn diagionale inzet via de linkerpaal in het doel ging. Het was aan Donnarumma te danken dat een goed schot van Georgios Kyriakopoulos niet de 1-3 betekende.