Galatasaray ondanks late ontsnapping nog verder verwijderd van landstitel

Woensdag, 21 april 2021 om 20:05 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:35

De titelaspiraties van Galatasaray hebben een grote knauw opgelopen. De nummer drie van de Süper Lig had woensdagavond moeten winnen van Trabzonspor om koploper Besiktas tot vier punten te naderen, maar speelde met 1-1 gelijk. Het punt had Galatasaray te danken aan een doelpunt in de laatste minuut van de blessuretijd. Na het gelijkspel is de achterstand op Besiktas zes punten, terwijl nummer twee Fenerbahçe vier punten losstaat. Trabzonspor staat vierde, met zes punten minder dan Galatasaray en een duel meer gespeeld. Ryan Babel deed 82 minuten mee bij Galatasaray.

Het meeste gevaar kwam in de eerste helft van Trabzonspor. Doelman Fernando Muslera van Galatasaray keerde schoten van zowel Djaniny als Anastasios Bakasetas in de korte hoek, terwijl een achterwaartse kopstoot van Anthony Nwakaeme, nadat Caleb Ekuban een corner doorkopte, op de paal belandde. Trabzonspor kwam na 26 minuten echter ook goed weg. Edgar Ié ontving een gele kaart toen hij op de hiel van Emre Kilinc stond en daar kon de ex-verdediger van Feyenoord niet over klagen.

In de tweede helft liet Galatasaray zich meer gelden. Na een voorzet van Kilinc kopte Babel de bal terug naar Emre Akbaba, die van dichtbij tegen een verdediger van Trabzonspor schoot. Vervolgens legde Babel aan voor een vrije trap vanuit een aantrekkelijke positie, maar hij schoot vrij hoog over. Een daaropvolgende inzet van Akbaba, net buiten het strafschopgebied, was ver uit de richting. Toch was het Trabzonspor, de ploeg die de voorgaande vier duels ook allemaal remiseerde, dat dertien minuten voor tijd de score opende.

Galatasaray werd na een corner met de rug tegen de muur gezet, wist de bal niet goed uit te verdedigen en incasseerde een doelpunt van Ié. De mee opgekomen verdediger kreeg de bal voor de voeten na een kopbal van verdediger Christian Luyindama van Galatasaray, nam de bal aan en vuurde vanaf de rand van het strafschopgebied op verwoestende wijze raak in de linkerbovenhoek. Omdat doelman Ugurcan Cakir van Trabzonspor nog redding bracht op een uithaal van Kilinc, leek het bij 0-1 te blijven. Diep in de blessuretijd scoorde Akbaba echter van dichtbij, nadat Cakir niet voldoende redding bracht op een schot van Taylan Antalyali dat voortkwam uit een ingestudeerde vrije trap.