Paolo Maldini: ‘Ik als directeur van AC Milan wist niets over Super League’

Woensdag, 21 april 2021 om 19:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:44

Paolo Maldini wist helemaal niets over de plannen van de Super League. De technisch directeur van AC Milan hoorde naar eigen zeggen opmerkelijk genoeg pas op zondag over de nieuw op te zetten competitie. Milan was een van de twaalf clubs die op die dag een persbericht naar buiten bracht over de besloten supercompetitie. "Ik wil graag duidelijk maken dat ik niet betrokken was bij de Super League", zegt Maldini tegenover Sky Italia.

"Ik wil mijn excuses maken aan de fans", vervolgt de technisch directeur van AC Milan. “Ik kwam er zondagavond achter, na de gezamenlijke verklaring van de andere clubs. Dit werd duidelijk op een hoger niveau in de club besloten dan mijn eigen positie. Ik voelde me een beetje verward daardoor." AC Milan stapte woensdag officieel uit de Super League, tegelijkertijd met Internazionale en Atlético Madrid. De zes Engelse topclubs hadden die beslissing dinsdagavond al gemaakt.

Maldini vindt het zelf dus ook vreemd dat hij totaal niet betrokken is in de plannen voor de Super League. "Maar dat wil niet zeggen dat ik niet de verantwoordelijkheid moet nemen", zegt de oud-linksback. "Ik wil mijn excuses aanbieden aan de fans. Niet alleen aan die van AC Milan, maar aan alle voetbalfans. Zij voelen zich verraden. Ik voel dat ik dit moet zeggen. Natuurlijk weet ik dat inkomsten belangrijk zijn, maar we moeten ons nu afvragen hoe we hiervan kunnen leren."

Het idee van de Super League gaat volgens Maldini voorbij aan 'de waarden van sport en het uitgangspunt dat prestaties moeten leiden tot beloningen'. De directeur hoopt dat i Rossoneri zich nu weer volledig kunnen richten op het huidige seizoen. "Het klinkt misschien grappig nu, maar onze belangrijkste uitdaging is om in de top vier te eindigen, zodat we ons na zeven jaar weer kwalificeren voor de Champions League." Het lijkt erop dat dat gaat lukken, want AC Milan staat stevig tweede in de Serie A.