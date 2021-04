Ten Hag: ‘Bij de spelers was het geen thema, bij de trainer wel’

Woensdag, 21 april 2021 om 19:26 • Dominic Mostert

Erik ten Hag vindt de Super League een 'onzalig idee'. De trainer van Ajax werd woensdag op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Utrecht van donderdag gevraagd naar het toernooi, dat inmiddels ten dode lijkt opgeschreven. Hoewel Ten Hag zegt open te staan voor vernieuwing, vindt hij de opzet van de Super League niet passen binnen het voetbal.

"Ik ben niet zo van het direct afschieten", wordt de oefenmeester geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Ik ben ook van het overdenken van innovaties. Maar een gesloten competitie waarbij mensen bepalen wie wel en niet meedoen en clubs per definitie zijn uitgesloten, past niet bij de normen en waarden van het Europese voetbal." Ajax keerde zich als club tegen de Super League en liet in een statement weten de plannen voor een nieuwe Champions League-opzet te steunen.

Voor de spelers was de Super League 'geen thema', gaf Ten Hag aan. "Bij de trainer wel. En bij de directie ook. Eén directeur was er zelfs heel druk mee", doelde hij met een knipoog op Edwin van der Sar, de algemeen directeur van Ajax die ook als vicevoorzitter van belangenorganisatie ECA fungeert. "Je neemt het nieuws en de bedoelingen tot je. Ik denk dat het een onzalig idee is. De solidariteitsgedachte was ver te zoeken. Het ging vooral om financieel gewin. Een eigen ik."

"En of dat dan ten gunste van het voetbal kwam, daar had ik mijn bedenkingen bij", vervolgde de trainer. "Een gesloten competitie zie ik niet zitten omdat het niet bij de essentie van topsport past. Als er per definitie twaalf teams in zitten, die dat onderling uitmaken en je blij moet zijn als je bij een van de andere acht hoort, dan is het voor een klein voetballand haast onmogelijk om erin te komen." Ajax kan donderdag tegen Utrecht, de oude club van Ten Hag, een nieuwe stap zetten richting de landstitel.