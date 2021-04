‘Volgende Bundesliga-club denkt aan aantrekken van Erik ten Hag’

Woensdag, 21 april 2021 om 17:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:11

Erik ten Hag wordt woensdag wederom in verband gebracht met een voortijdig vertrek bij Ajax. De trainer staat volgens de Frankfurter Rundschau namelijk op het lijstje van het bestuur van Eintracht Frankfurt. De verrassende nummer drie in de Bundesliga zoekt een geschikte opvolger voor Adi Hütter. De Oostenrijke oefenmeester is met ingang van volgend seizoen de hoofdcoach van Borussia Mönchengladbach, dat Marco Rose deze zomer naar Borussia Dortmund ziet vertrekken.

Ten Hag is volgens de regionale krant uit Frankfurt een serieuze optie voor het bestuur van Eintracht, al is er nog geen contact geweest met de keuzeheer van Ajax. Er staan in Frankfurt sowieso de nodige veranderingen te wachten. Naast het aanstaande vertrek van Hütter moet men ook op zoek naar een opvolger van Fredi Bobic. De technisch directeur heeft ervoor gekozen om na afloop van dit seizoen de uitdaging aan te gaan bij Hertha BSC.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Overmars en Ten Hag verklappen ‘een soort commitment’ met elkaar

De directeur en de trainer van Ajax lijken een soort afspraak met elkaar te hebben. Lees artikel

Voor de coach van Ajax is het de tweede keer dat hij wordt genoemd bij een club uit de Bundesliga. In de zoektocht naar een vervanger van Rose plaatste Gladbach Ten Hag op een lijstje met mogelijke kandidaten. Volgens BILD zouden er zelfs gesprekken zijn geweest tussen club en trainer, al was daar volgens Ten Hag geen sprake van. De leiding van Gladbach koos er uiteindelijk voor om Hütter los te weken bij Frankfurt.

Het is afwachten of Ten Hag deze keer wél gevoelig is voor de lokroep uit de Bundesliga. Rondom de finale van de TOTO KNVB Beker gaf directeur spelerszaken Marc Overmars een update over de coach van de koploper. Hij werd door Hans Kraay junior gevraagd of Arsenal, de club waarvoor hij als speler uitkwam, zich heeft gemeld voor hem. "Nee, die hebben zich niet gemeld", verzekerde de directeur. "Voor Erik ten Hag melden zich ook weleens clubs, dat geldt voor mij ook. Maar ik heb het uitstekend naar mijn zin, we staan weer in de finale. Dus dit is voor mij het minst belangrijke." Als hij wordt gevraagd of hij nog een jaar bij Ajax blijft, reageert Overmars door te zeggen dat 'dat zomaar zou kunnen'.

"En Erik ten Hag? We hebben gesproken. Als ik zou blijven, denk ik dat Erik ook blijft. Dat is misschien wel een soort commitment", aldus Overmars. Ten Hag bevestigde dat er inderdaad een soort akkoord ligt tussen hem en Overmars om samen bij Ajax te blijven. "Dat klopt. We zijn een twee-eenheid. We kunnen goed met elkaar opschieten en dat is heel erg belangrijk voor het samenstellen van de selectie en het leiden van de ploeg."

Is de kans daarmee groot dat Ten Hag spoedig bijtekent? "Volgend jaar loopt het contract nog", zei hij, insinuerend dat er nog geen urgentie is om zijn contract te verlengen. De verbintenis van Ten Hag loopt na het seizoen 2021/22 af. "Wij zijn ons aan het richten op de finales, nu de bekerfinale en daarna de finales van het seizoen. We gaan richting de titel en daar moeten we ons op richten. Niet op andere zaken. Dat zijn randzaken, dat komt later."