Ajacied op scherp gezet: ‘Het erge aan hem? Hij laat zich makkelijk vallen’

Woensdag, 21 april 2021 om 17:47 • Rian Rosendaal

Gyrano Kerk maakt zich met FC Utrecht voor de confrontatie van donderdagavond met Ajax, dat bij winst in de Johan Cruijff ArenA een grote stap zet richting de landstitel. De rechtsbenige vleugelaanvaller komt zeer waarschijnlijk tegenover Nicolás Tagliafico te staan in Amsterdam. Kerk heeft veel respect voor de kwaliteiten van de Argentijnse linksback, maar hij stipt ook een minpunt aan in het spel van de Ajacied.

"Wat het erge van Tagliafico is? Hij kan heel fel zijn, maar zich ook heel makkelijk laten vallen. Dat kan best irritant zijn", vertelt Kerk woensdag op het trainingsveld van Utrecht in gesprek met RTV Utrecht. De buitenspeler weet nog niet of hij aan de rechterkant speelt, of dat trainer René Hake voor hem een centrale rol in petto heeft tegen Ajax. "De trainer staat daar, je moet het eigenlijk aan hem vragen. Waat ik zelf denk? De trainer staat daar", aldus Kerk met een kwinkslag.

Voor Kerk is de uitwedstrijd tegen Ajax er een met een speciaal tintje. De aanvaller brak bij Utrecht namelijk door onder toenmalig coach Erik ten Hag. "Het zijn altijd mooie wedstrijden tegen Ajax." Wat volgt is een lofzang op de huidige trainer van de lijstaanvoerder. "Hij is tactisch heel sterk. Hij wil zijn tegenstanders onschadelijk maken en zet het verdedigend heel goed neer. Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat zijn, maar ik heb laten zien dat ik tegen teams van Ten Hag gevaarlijk kan zijn. Hopelijk donderdag ook."

Hake put hoop uit de bekerwedstrijd tegen Ajax van eerder dit seizoen, toen Utrecht in een spektakelstuk nipt verloor in de Johan Cruijff ArenA: 5-4. "Daaruit neem je zeker dingen mee, maar dit is een nieuwe wedstrijd. Ajax heeft de beker gewonnen afgelopen zondag, en dat ze het na de winterstop goed doen is duidelijk. Maar je ziet ook dat het wat moeizamer gaat. Aan ons de taak dat het geen overwinning voor ze wordt", aldus Hake, die geen wedstrijd verwacht zoals laatst tegen Feyenoord (1-2 nederlaag). "Ajax speelt heel anders."