‘Van der Sar grote favoriet op driekoppig lijstje van Manchester United’

Woensdag, 21 april 2021 om 16:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:31

Vanwege het aangekondigde vertrek van vicevoorzitter Ed Woodward bij Manchester United wordt er in de Engelse media al gespeculeerd over diens opvolger. Manchester Evening News heeft een driekoppige lijst samengesteld met daarop een prominente plaats voor Edwin van der Sar, de huidige algemeen directeur van Ajax. Het is niet de eerste keer dat de voormalig doelman in verband wordt gebracht met een terugkeer op Old Trafford, waar hij tussen 2005 en 2011 actief was als speler. Richard Arnold en Cliff Baty, die al bestuurlijke functies bekleden bij de Engelse topclub, zijn de overige kandidaten.

Bovengenoemde Engelse krant denkt dat Van der Sar de favoriete kandidaat is bij de aanhang van Manchester United. "De Nederlander is niet alleen volledig op de hoogte van wat het betekent om een United-speler te zijn, maar hij heeft ook al immens succes geboekt in een vergelijkbare rol als bestuurder", zo wordt de Ajax-directeur woensdag omschreven. Het is afwachten of Van der Sar op termijn het stokje van Woodward wil overnemen. "Het is wishful thinking, maar hij zou hartelijk worden ontvangen onder de supporters en hij zou een sleutelrol kunnen spelen bij het herwinnen van het vertrouwen dat de afgelopen dagen verloren is gegaan", wordt verwezen naar het rumoer rondom de deelname van Manchester United aan de Super League.

Van der Sar werd in 2019 al naar voren geschoven voor een topfunctie in het bestuur van Manchester United. Een tussentijds vertrek bij Ajax was destijds echter geen optie voor hem. Twee jaar later komt het er misschien alsnog van en volgens Paul Scholes maakt de grootmacht in dat geval een uitstekende keuze. "Iemand als Van der Sar zou echt perfect zijn, want hij heeft het erg goed gedaan bij Ajax. Hij heeft gestudeerd voor deze functie en zijn ambities zijn overminderd groot. Het is echt een topkandidaat", liet de voormalig ploeggenoot van Van der Sar bij Manchester United onlangs weten in de Engelse media.

Mocht Van der Sar ervoor kiezen om Woodward op te volgen, dan zal dat niet gelijk na afloop van dit seizoen zijn. Manchester United neemt pas eind 2021 afscheid van de vicevoorzitter, die sinds 2005 aan de club verbonden is. In het officiële statement van de club wordt de term 'Super League' niet genoemd, maar algemeen wordt aangenomen dat de bestuurder opstapt als gevolg van de druk van de buitenwereld na het controversiële plan.