Koeman: ‘Maar ik vond ook dat Frenkie de Jong dat móést doen’

Woensdag, 21 april 2021 om 16:29 • Rian Rosendaal

Ronald Koeman heeft sinds zijn komst bij Barcelona een optimale werkrelatie met Lionel Messi, ondanks de aanhoudende geruchten over een mogelijk vertrek van de sterspeler uit het Camp Nou. De coach van de Spaanse bekerwinnaar constateert tot zijn grote tevredenheid dat Messi in de loop van dit seizoen steeds beter is gaan spelen, zeker ook omdat de aanvaller zich weer prettig voelt met de omstandigheden bij kersverse bekerwinnaar Barcelona.

Koeman heeft al verschillende gesprekken met Messi achter de rug. Er werd onder meer gesproken over de veranderingen die de voormalig bondscoach van Oranje wilde doorvoeren. "Messi is er vanaf het eerste moment in meegegaan", zo klinkt het in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Ik heb nóóit een moment gehad dat ik dacht: Hij wil iets anders. Ik denk dat de ommekeer voor Messi zelf is geweest dat hij steeds meer is gaan inzien dat met jonge talentvolle spelers heel veel valt te winnen", aldus Koeman, die Messi een echte winnaar vindt. "Lukt dat niet, dan is hij niet te genieten. Naarmate we meer begonnen te winnen en beter gingen spelen, zag je dat hij steeds lekkerder in zijn vel kwam te zitten."

FRENKIE DE JONG! 2-0! ??



Na zijn assist op Griezmann kopt hij even later zelf de tweede binnen voor Barça ??#ZiggoSport #CopaDelRey #AthleticBarca pic.twitter.com/YylbT7xBXF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 17, 2021

Messi is de leider van Barcelona en zijn status werd zaterdag nog eens bevestigd in de rust van de bekerfinale tegen Athletic Club (0-4 winst). De Argentijnse spelmaker gebruikte de pauze om zijn spelers toe te spelen in de catacomben. "Mooi te zien dat hij op zulke momenten zó bezig is met het team en de andere spelers om proberen dingen te verbeteren", deelt Koeman een compliment uit aan zijn sterspeler. "De manier waarop hij die beker vierde, vond ik ook zo veelzeggend. Het is weleens anders geweest met hem. Hij had problemen met de vorige president, er was onvrede, maar als je hem dan nu ziet… Geweldig voor de club, voor het elftal en voor mij als trainer. Want je ziet aan alles dat hij nog steeds de beste is. Dat bewijst hij iedere keer weer."

De bewondering binnen de Barcelona-selectie kwam na afloop van de gewonnen bekerfinale goed tot uiting. Verschillende spelers wilden namelijk samen met Messi en de Spaanse beker poseren. "Geweldig toch dat al die spelers dat hebben gedaan? Ik zie het vooral als een uiting van respect en waardering", jubelt Koeman, die zelf overigens niet met Messi op de foto ging. "De spelers zien elke dag hoe belangrijk Messi nog is voor de club, ze zien zijn ongelooflijke kwaliteiten tijdens trainingen, de klasse die ervanaf druipt, de onwaarschijnlijke dingen die hij laat zien. Messi heeft ongelooflijk veel prijzen gewonnen, maar was oprecht blij met deze. Voor hemzelf, natuurlijk, maar ik denk vooral voor de club en al die jonge spelers", zo benadrukt Koeman.

Naast Messi, tweemaal trefzeker tegen Athletic Club, was er een hoofdrol voor Frenkie de Jong. De Oranje-international scoorde eenmaal en was één van de uitblinkers aan de kant van Barcelona. Koeman is lovend over de ontwikkeling die De Jong dit seizoen doormaakt. "Maar ik vond ook dat hij dat móést doen. Hij is voor Barcelona toch een grote aankoop geweest", verwijst de Barcelona-coach naar de komst van de middenvelder in 2019. "Dan kun je niet gewoon meespelen, dan moet je een volgende stap maken in je persoonlijkheid, belangrijkheid en effectiviteit voor het elftal. Ik vind het geweldig te zien hoe hij dat oppikt. Frenkie ís dit team. Hij heeft natuurlijk uitzonderlijke kwaliteiten, aanvallend én verdedigend. Voor de toekomst van dit Barcelona zal hij nog veel belangrijker gaan worden", aldus de hoopvolle Koeman.