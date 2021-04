Aftocht tegen Ajax mag niet laatste wapenfeit zijn: ‘Ja, dat is echt mijn wens’

Woensdag, 21 april 2021 om 15:53 • Rian Rosendaal

Václav Cerny hoopt ook volgend seizoen het shirt van FC Twente te kunnen dragen. De vleugelaanvaller wordt dit seizoen gehuurd van FC Utrecht en beide clubs hebben inmiddels contact gehad over een nieuwe verhuurperiode van Cerny in de Grolsch Veste. Cerny viel in januari in de thuiswedstrijd tegen Ajax (1-3) uit met een zware knieblessure, waardoor hij dit seizoen niet meer in actie kan komen voor Twente.

Cerny hoopt stiekem zelfs dat Twente hem definitief overneemt van Utrecht, waar zijn contract doorloopt tot na afloop van het seizoen 2021/22. "Ja, dat is wel echt mijn wens", laat de revaliderende buitenspeler weten in een vraaggesprek met het Tsjechische medium eFotbal. "Maar de beslissing hierover ligt uiteraard niet bij mij. Ik weet echter dat de clubs met elkaar in gesprek zijn. We zullen zien wat er gaat gebeuren, al heb ik er wel een goed gevoel over", aldus de hoopvolle Cerny.

De Twente-huurling richt zich voorlopig voor honderd procent op het herstel van de zware kniekwetsuur. "De operatie is naar wens verlopen en alles ziet eruit zoals het ook hoort. Ik zit alweer in de achtste week van de revalidatieperiode. Gelukkig was het deze keer alleen mijn kruisband, de andere delen van de knie waren wél in orde. Maar ik sta er realistisch in en wil niet verder dan één maand vooruitkijken", benadrukt Cerny, in het verleden al eens eerder getroffen door een zware knieblessure. De aanvaller vindt het heel jammer dat hij Twente niet kan helpen in de slotfase van het seizoen. "Daarom train ik meestal ook niet op de club, om zo de emoties te vermijden. Het is wellicht een cliché, maar het is niet prettig om op de club te komen in de wetenschap dat je niet kunt spelen."

Technisch directeur Jan Streuer hintte begin april ook al naar een verlening van de samenwerking tussen Twente en Cerny. "Utrecht staat daar open voor", liet de bestuurder enkele weken geleden weten in een reactie aan TC Tubantia. "Alle partijen zien ook wel in dat het niet bevorderlijk is als een speler midden in zijn revalidatie opeens naar een andere club moet. Daar heeft niemand wat aan. Václav heeft eerder zelf ook al aangegeven dat hij het liefst nog een jaar bij ons wil blijven”, aldus Streuer, die in januari met Luciano Narsingh een vervanger voor Cerny huurde. Trainer Ron Jans hoeft de komende maanden nog niet te rekenen op Cerny. “Er zit zeker een risico aan, omdat we niet precies weten wanneer hij weer fit is”, aldus Streuer.