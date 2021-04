Haller heeft lol om ‘reuzenbaby’ bij Ajax: ‘We lachen altijd om hem’

Woensdag, 21 april 2021 om 16:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:03

Sébastien Haller kijkt met bewondering naar de manier waarop Brian Brobbey zich ontwikkelt bij Ajax, zo vertelt de Franse spits in gesprek met Ajax TV. Haller, die door een administratieve fout niet in actie mocht komen in de Europa League, zag zijn plek in de punt van de aanval onder meer worden ingenomen door Brobbey. En dat deed de naar RB Leipzig vertrekkende spits naar behoren, meent Haller.

Brobbey had tegen Lille OSC (1-2) en Young Boys (3-0) aan een korte invalbeurt genoeg om zijn waarde te bewijzen voor Ajax. Ook in de kwartfinale tegen AS Roma was de aanvalsleider trefzeker, al was die gelijkmaker niet voldoende voor een plek in de halve finale. "Hij is zó sterk. Als de tegenstander een beetje moe is, is het bijna onmogelijk om hem af te stoppen", is Haller lovend. "Hij was af en toe de held in de Europa League en heeft een aantal belangrijke goals gemaakt. Brobbey is een grote baby, we lachen altijd om hem."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Haller ziet voor zijn collega-aanvaller, die komende zomer dus de overstap maakt naar Leipzig, een mooie toekomst weggelegd. Al weet hij ook dat er op het hoogste niveau in Duitsland iets anders wordt gevraagd. Haller speelde tussen 2017 en 2019 voor Eintracht Frankfurt en weet wat erbij komt kijken in een van de grootste competities. "Dat is wel wat anders. Daar lopen ook goede spelers rond en daar zal hij Europees gaan spelen. Ik hoop voor hem dat hij het net zo goed of zelfs beter gaat doen in Duitsland. Ja, ik hoop dat het goed komt met hem."

Haller, die afgelopen zondag beslag legde op zijn eerste prijs met Ajax door in de finale van de TOTO KNVB Beker met 2-1 van Vitesse te winnen, treft donderdagavond met FC Utrecht zijn voormalig werkgever. "Dat is altijd bijzonder, maar het is specialer als ik daar weer terugkom", doelt Haller op een bezoek aan De Galgenwaard. "Het is zeker leuk om oude teamgenoten weer te zien. Ik spreek ze niet heel vaak meer. Het is zes jaar geleden dat ik daar binnenkwam, dus veel spelers van toen zijn inmiddels vertrokken. Het maakt het speciaal dat we dicht bij de titel zijn."