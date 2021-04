Ten Hag: ‘Belachelijk en buitensporig, ik heb zwaar met hem te doen’

Woensdag, 21 april 2021 om 15:14 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:29

Erik ten Hag leeft erg mee met André Onana, die vanwege een dopingschorsing tot begin 2022 niet mag spelen. Het is voor de doelman uit Kameroen zelfs verboden om zich in de buurt van de A-selectie van Ajax op te houden. Ten Hag neemt het openlijk op voor Onana en de coach van de koploper in de Eredivisie vindt het zelfs belachelijk dat de Afrikaanse sluitpost niet eens mag meetrainen tijdens zijn schorsing.

"Ik vind het vreselijk de situatie waarin André zit", wordt Ten Hag in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht van donderdagavond geciteerd door Het Parool. "Ik vind het een belachelijke maatregel dat hij niet met ons mag trainen, niet eens bij ons in de buurt mag komen. Hij is geïsoleerd van de groep. De schorsing zelf vind ik buitensporig: een jaar uitsluiting voor een middel (furosemide, red.) dat niet prestatiebevorderend is. Ik heb zwaar met hem te doen", zo stelt de Ajax-coach in niet mis te verstane bewoordingen over de geschorste Onana.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Onana wil nog in gesprek met Ajax: ‘De rvc wil een deal binnen één dag’

Het kamp van de Ajax-doelman sluit een nieuw contract nog niet definitief uit. Lees artikel

Ten Hag heeft nog steeds veel contact met Onana, ondanks het feit dat de doelman vanwege de schorsing niet langer dagelijks op het trainingsveld van Ajax staat. "Ik stuur af en toe een appje. Officieel mag ik niet met hem praten, al heb ik hem nog wel een paar keer op de club ontmoet toen hij er was voor besprekingen met de clubleiding", geeft de trainer van Ajax een inkijkje in zijn huidige band met Onana. "Zijn medespelers zullen hem ook weinig of niet zien. We zitten in coronatijd en met onze spelers is afgesproken de sociale contacten tot een minimum te beperken."

Ajax is inmiddels gestopt met de contractonderhandelingen met Onana, zo werd zondag voorafgaand aan de finale van de TOTO KNVB Beker tegen VItesse (2-1 winst) duidelijk. "De stand van zaken is eigenlijk niet super goed. We komen er niet uit, nee. Dat betekent dat we gestopt zijn met de onderhandelingen", zei Overmars zondag tegenover ESPN over de onderhandelingen met Onana. De keeper staat tot medio 2022 onder contract. Als beide partijen er niet uitkomen, loopt hij in de zomer van volgend jaar transfervrij de deur uit.

Zaakwaarnemer Albert Botines echter zette de deur daags na de bekerfinale in De Kuip op een kier, ondanks de uitspraken van Overmars. "Dat had ik inmiddels via de media ook vernomen”, liet de belangenbehartiger weten aan De Telegraaf. Hij denkt wel te weten waar het standpunt van Overmars vandaan komt. “Marc begrijpt de situatie, maar de rvc pusht om snel een deal te sluiten, wil dat binnen één dag.”

Ajax heeft Onana een voorstel gedaan tot aan de zomer van 2024. De geschorste keeper zet in op een contract tot medio 2023. “Er zijn wat verschillen van mening, geen grote. Marc doet het goed”, aldus Bodines. Hij heeft Ajax via de mail een aantal suggesties gedaan. De rvc wil direct een antwoord, maar in dat geval geven Onana en Botines geen groen licht. “Wij zijn bereid verder te praten. En als dat niet gebeurt, zien we wel waar de toekomst van André ligt en wanneer.”