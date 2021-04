Ajax nodigt zestienjarige Deense recordbreker uit voor proefperiode

Woensdag, 21 april 2021 om 14:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:01

Ajax heeft Filip Bundgaard uitgenodigd voor een proefperiode, zo meldt Bold woensdag. De pas zestienjarige middenvelder komt uit voor het Deense Randers FC en hoopt in Amsterdam een contract in de wacht te slepen. Sportief en commercieel directeur Sören Pedersen van Randers heeft de interesse van de Amsterdammers inmiddels bevestigd.

Bundgaard komt pas deze zomer in aanmerking voor een definitieve overgang naar de A-selectie, maar kwam desondanks al meerdere keren in actie voor de ploeg die uitkomt op het hoogste niveau in Denemarken. De linkspoot speelde dit seizoen zes competitiewedstrijden en twee bekerwedstrijden namens Randers. Daarin wist hij één keer te scoren. De snelle doorbraak van het Deense talent is opgevallen bij de technische leiding van Ajax, dat hem heeft uitgenodigd voor een stageperiode.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Er ligt een uitnodiging voor een proeftraining zodra het coronavirus het toelaat", vertelt Pedersen. "We hebben de uitnodiging geaccepteerd, dus Filip kan vertrekken zodra het mogelijk is. Ze willen hem live bekijken om te kunnen beoordelen of ze hem een contract willen aanbieden. Ajax heeft video's bekeken en is dusdanig geïnteresseerd dat ze het een proefperiode waard vinden. Het past binnen ons beleid om spelers te laten ontwikkelen en door te verkopen." Pedersen plaatst de kanttekening dat er buiten de uitnodiging nog geen concrete interesse is getoond.

Bundgaard tekende afgelopen najaar een driejarig contract bij de club en gaf daarbij te kennen dat hij pas in de zomer wenste aan te sluiten bij de A-selectie. "Filip is een buitengewoon talent", gaat Pedersen verder. "De kans bestaat dat hij verkocht wordt voordat hij daadwerkelijk een volwaardig lid is van het eerste elftal." Pedersen verwacht geen snel vertrek van zijn talent. "Zo ver zijn we nog lang niet. Er ligt op dit moment alleen een uitnodiging. We hebben nog veel wedstrijden waarin hij een rol kan spelen, waaronder de bekerfinale op 13 mei, dus ik kan me niet voorstellen dat hij vóór die tijd verkocht is."

De middenvelder staat er in Denemarken om bekend dat hij verschillende records uit de boeken schiet. Zo werd hij in november vorig jaar de jongste doelpuntenmaker ooit in de clubgeschiedenis van Randers met zijn treffer in het bekertoernooi tegen Aarhus en gold hij met die treffer ook als jongste doelpuntenmaker ooit in het Deense bekertoernooi. Het record als jongste debutant bij Randers had hij al een tijdje in handen, nadat hij in het voorjaar van 2020 twee dagen na zijn zestiende verjaardag zijn eerste minuten maakte tegen Hobro.