Everton beloont Marcel Brands met nieuw contract tot 2024

Woensdag, 21 april 2021 om 14:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:31

Marcel Brands blijft Everton voorlopig trouw. De Premier League-club brengt woensdagmiddag naar buiten dat de Director of Football zijn handtekening heeft gezet onder een nieuw contract tot medio 2024. De oude verbintenis van Brands op Goodison Park zou na dit seizoen aflopen. De voormalig technisch directeur van AZ en PSV is sinds 2018 werkzaam bij the Toffees.

Dat Brands zijn verblijf bij Everton zou verlengen hing al enige tijd in de lucht. "Er bestond al een tijdje geen twijfel over het feit dat Marcel en Ik zouden gaan zitten om tot een akkoord te komen over een nieuw contract", verklaart voorzitter Bill Kenwright in een reactie op de clubsite. "Met de zegen van Farhad (Moshiri, eigenaar van Everton, red.) waren we er heel snel uit. Marcel is niet alleen geweldig in zijn werk, hij heeft ook een uitstekende werkrelatie met Carlo Ancelotti, onze CEO Denise Barrett-Baxendale en mijzelf. Het was belangrijk om de structuur en stabiliteit die we de afgelopen jaren hebben neergezet te behouden."