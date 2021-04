Wéér klap voor Super League: AC Milan en Juventus trekken zich terug

Woensdag, 21 april 2021 om 13:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:03

AC Milan trekt zich ook definitief terug uit de Super League, zo brengt de leiding van de nummer twee in de Serie A woensdag officieel naar buiten. In eerste instantie was het bestuur van de grootmacht uit Milaan nog enthousiast over de oprichting van een nieuwe Europese topcompetitie. De ontwikkelingen van de laatste dagen hebben AC Milan echter doen besluiten om deelname aan de Super League definitief vaarwel te zeggen. The Athletic wist dinsdagavond laat al te melden dat er grote twijfel was ontstaan bij de Italianen. Ook Juventus is inmiddels tot de conclusie gekomen dat de Super League momenteel geen realistisch streven, zo blijkt uit berichtgeving vanuit Turijn.

"We accepteerden de uitnodiging om deel te nemen aan het Super League-project met de oprechte bedoeling om de best mogelijke Europese competitie te bieden voor voetbalfans over de hele wereld en in het beste belang van de club en onze eigen fans", zo opent AC Milan de verklaring die woensdagmiddag is afgegeven. "Verandering is niet altijd gemakkelijk, maar evolutie is noodzakelijk om vooruitgang te boeken, en de structuren van het Europese voetbal zijn in de loop van de decennia geëvolueerd en veranderd." Deelname aan de Super League is desondanks niet langer een optie.

"De zorgen van voetbalfans over de hele wereld zijn echter duidelijk geuit over de Super League, en AC Milan moet gevoelig zijn voor de stem van de mensen die van deze prachtige sport houden", voegt de Milan-leiding hieraan toe. "We zullen hard blijven werken om een duurzaam voetbalmodel te leveren." Juventus is inmiddels ook tot de conclusie gekomen dat de Super League gezien alle ontwikkelingen van de afgelopen dagen momenteel geen bestaansrecht heeft.

"Hoewel Juventus overtuigd blijft van de degelijkheid van de sportieve, commerciële en juridische uitgangspunten van het project, is het van mening dat er momenteel beperkte kansen zijn dat het project wordt voltooid in de oorspronkelijke vorm", laat La Vecchia Signora woensdag in duidelijke bewoordingen weten. "Juventus blijft zich inzetten voor het creëren van langetermijnwaarde voor het bedrijf en de hele voetbalindustrie."

Eerder deze woensdag werd bekend dat Atlético Madrid en Internazionale definitief uit de Europa League stappen. Het zestal uit de Premier League, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal en Tottenham Hotspur, kwam dinsdagavond al tot de conclusie dat het beter is om af te zien van de nieuwe topcompetitie. Door het wegvallen van Milan en Juventus blijven van de founding fathers van de Super League alleen nog Barcelona en Real Madrid over.