Koeman: ‘Wil hierover niet veel kwijt, maar ben het eens met tweet Piqué’

Woensdag, 21 april 2021 om 13:28 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:12

Op de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Getafe van donderdagavond werd Ronald Koeman gevraagd naar zijn mening over de Super League. De coach van Barcelona acht het echter verstandig om zijn mening hierover nog even voor zich te houden. Desondanks heeft Koeman reeds kort gesproken met voorzitter Joan Laporta, daar de Super League de gemoederen zo bezighoudt in de voetbalwereld. Barcelona, een van de founding fathers, is overigens nog niet definitief afgehaakt.

"Ik heb gisteren hierover met de voorzitter gepraat", laat Koeman woensdagmiddag weten tijdens een persbijeenkomst. "Hij heeft de situatie vervolgens uitgelegd. Sinds gisteren (dinsdag, red.) is er sowieso een hoop veranderd. Niemand weet wat er nu gaat gebeuren. Ik wil alleen het beste voor Barcelona." De oefenmeester van de Spaanse titelkandidaat was overigens snel klaar met de vragen over de Super League. "Ik ben niet de woordvoerder hierover en voor overige vragen moeten jullie bij de voorzitter zijn."

"Mijn taak is om het elftal zo goed mogelijk voor te bereiden op de wedstrijd", verlegt Koeman de aandacht naar het treffen met Getafe van donderdag. "Er is momenteel zoveel gaande dat we beter kunnen wachten tot er meer duidelijk is over de Super League. De ontwikkelingen komen voor mij in ieder geval niet als een verrassing. Maar nogmaals, de voorzitter kan hierover meer vertellen", aldus Koeman, die niet wil zeggen of hij door Laporta in een eerder stadium al was ingelicht over de deelname aan de Super League. "En ik weet ook niet wat hij aan de spelers heeft verteld. Ik ben voorlopig alleen maar geïnteresseerd in de wedstrijd van morgen."

Football belongs to the fans. Today more than ever. — Gerard Piqué (@3gerardpique) April 20, 2021

Koeman is het wel eens met Gerard Piqué, die woensdag via Twitter liet weten dat het voetbal er voor de supporters is. "Ik wil niet veel kwijt over dit thema, maar ik ben het wel eens met die tweet", aldus de Barcelona-coach. De verdediger nam via de sociale media duidelijk afstand van de eventuele komst van de Super League. "Voetbal is voor de fans en vandaag nog meer dan ooit." Koeman verwijst op het persmoment nog naar de discussie die er in Nederland en België gaande is wat betreft de BeNeLiga. "Het is normaal dat voorzitters van clubs nadenken over de toekomst. Er zijn echter dingen in het voetbal die je niet moet willen veranderen."

De keuzeheer van Barcelona vindt net als Josep Guardiola dat de belangen van spelers weer voorop moeten komen te staan. "Guardiola heeft gelijk als hij zegt dat het speelschema overvol is geraakt. Iedereen heeft het over de Super League en Champions League, maar ondertussen luistert de UEFA niet naar de clubs, trainers en spelers. Voor de UEFA lijkt geld het allerbelangrijkste te zijn. Zelfs hier in Spanje zijn er ontzettend veel wedstrijden en dat we donderdag pas om 22.00 uur spelen is ook niet ideaal. Boven alles moeten de spelers bescherming krijgen", zo besluit Koeman.