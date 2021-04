Agnelli springt in de bres voor Ronaldo: ‘Dat was absoluut niet verkeerd’

Woensdag, 21 april 2021 om 12:46 • Rian Rosendaal

Andrea Agnelli heeft er absoluut geen spijt van dat hij als voorzitter van Juventus in 2018 de van Real Madrid afkomstige Cristiano Ronaldo naar de club haalde. Daarnaast staat de preses van de nummer drie in de Serie A nog steeds voor honderd procent achter de aanstelling van Andrea Pirlo als trainer, ondanks het feit dat Juventus voor het eerst sinds 2011 naast de Italiaanse landstitel lijkt te grijpen.

"Of het verkeerd was om Ronaldo aan te trekken? Nee, absoluut niet", wordt Agnelli woensdag geciteerd door onder meer Corriere dello Sport en La Repubblica. "Ik zou het morgen zo weer doen en dat geldt ook voor Pirlo. Stabiliteit stelt ons in staat om het pad van groei te volgen door te investeren in jonge spelers en trainers, zelfs bij hun eerste ervaring." Agnelli benadrukt tevens dat het binnenhalen van Ronaldo niet alleen goed is geweest voor Juventus, maar voor alle clubs in de Serie A.

"We hebben Cristiano naar Italië gehaald en alleen al zijn aanwezigheid heeft de andere clubs gegarandeerd vier miljoen euro in het laatje gebracht", voegt Agnelli daaraan toe. "We willen doorgaan met het importeren van andere kampioenen met de voordelen voor alle niveaus van voetbal, van de jeugd tot de amateurs." Ook technisch directeur Pavel Nedved was onlangs lovend over Ronaldo, wiens contract bij Juventus doorloopt tot medio 2022. "Wat mij betreft is Ronaldo onaantastbaar", zo klonk het in een interview met DAZN. "Zijn contract loopt nog ruim een jaar door en hij zal hier ook gewoon blijven. Wat er volgend jaar gebeurt moeten we dan weer bekijken."

Ronaldo is al meermaals gelinkt aan een terugkeer bij Real. Voorzitter Florentino Pérez echter ziet een hernieuwde samenwerking met de 36-jarige aanvaller niet zitten. "Cristiano keert in ieder geval niet terug naar Real Madrid, dat zou nergens op slaan", zei de Real-preses dinsdag in een uitzending van El Chiringuito. "Ik houd van Ronaldo en hij heeft Real Madrid veel gegeven, maar het heeft geen zin. De logica ontbreekt", aldus Pérez.