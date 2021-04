Oranje Leeuwinnen treffen twee toplanden op de Olympische Spelen

Woensdag, 21 april 2021 om 11:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:53

De Oranje Leeuwinnen krijgen in de groepsfase van de Olympische Spelen te maken met China, Brazilië en Zambia, zo heeft de loting van woensdagochtend in het Zwitserse Zürich uitgewezen. Het is de eerste keer dat het elftal van bondscoach Sarina Wiegman deelneemt aan het Olympische voetbaltoernooi, dat op 21 juli begint in Tokio. De finale zal op 6 augustus worden afgewerkt.

De eerste wedstrijd voor de Oranje Leeuwinnen in groep F is op 21 juli tegen Zambia, terwijl drie dagen later, op 24 juli, de confrontatie met de vrouwenploeg van Brazilië op de agenda staat. De poulefase wordt afgesloten tegen China op 27 juli. In totaal doen er twaalf landen mee aan de Olympische Spelen, verdeeld over drie poules. De nummers één en twee plaatsen zich voor de kwartfinales, samen met de twee beste nummers drie.

De Oranje Leeuwinnen waren samen met regerend wereldkampioen Verenigde Staten en gastland Japan voorafgaand aan de loting en met de FIFA-ranking als leidraad ingedeeld in Pot 1. Duitsland, de huidige nummer twee op de wereldranglijst, wist zich verrassend genoeg niet te kwalificieren voor het eindtoernooi. Naast Tokio zijn Sapporo, Miyagi, Kashima, Saitama en Yokohama de andere speelsteden van deze zomer.

Het artikel gaat verder onder de video Gakpo en Boadu bespreken spitspositie: 'Veel ups and downs' Meer videos

Brazilië veroverde bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro de vierde plaats. In de troostfinale was men bijna vijf jaar geleden niet opgewassen tegen Canada. China wist een zilveren medaille te veroveren bij het voetbaltoernooi in 1996. Zambia, de nummer 104 op de huidige FIFA-ranking, debuteert op de Olympische Spelen van Tokio, net als Nederland. China was overigens de eerste tegenstander van de Oranje Leeuwinnen op het WK van 2015 in Canada. De ontmoeting leverde destijds een 1-0 nederlaag op. Door de coronacrisis vindt het Olympische voetbaltoernooi een jaar later dan gepland plaats.