Openlijke flirt met Ajax: ‘Voetballend zou ik daar in ieder geval passen'

Woensdag, 21 april 2021 om 11:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:16

Nu Jay Gorter het stokoude record van Tonnie van Leeuwen heeft geëvenaard als doelman met de meeste clean sheets in het betaalde voetbal, neemt de interesse voor de doelman van Go Ahead Eagles toe. Waar de keeper eerder al kon rekenen op interesse van FC Groningen, valt ook steeds vaker de naam van Ajax. Een terugkeer naar Amsterdam ziet de sluitpost wel zitten, zo vertelt hij in een interview met Voetbal International.

De 3-0 zege op Almere City FC van afgelopen zaterdag betekende voor Gorter en Go Ahead de 23ste clean sheet van het seizoen, waarmee het record van Van Leeuwen uit het seizoen 1970/71 uit de boeken werd geschoten. En dus wordt zijn naam steeds vaker genoemd bij clubs uit de Eredivisie, waaronder Ajax, waar Gorter bij een vertrek van Kjell Scherpen eenzelfde route zou kunnen doorlopen. "Ik zal niet ontkennen dat ik het ook heb gehoord. Eerlijk gezegd zou ik het een heel mooie stap vinden. Ik ben jong en het is echt niet zo dat ik nu al ten koste van alles in de Eredivisie moet keepen", vertelt Gorter.

Een overgang naar Ajax zou voor Gorter een terugkeer betekenen bij de club waar hij tussen 2010 en 2014 de jeugdopleiding doorliep. "Voetballend zou ik er in elk geval zeker passen. In het huidige topvoetbal is het, denk ik, zeventig procent echt keeperswerk en dertig procent meevoetballen. Ik durf wel te zeggen dat ik op dat vlak bij de beste keepers van Nederland behoor. Dat komt echt door Ajax. Daar kwam het voor dat je je handschoenen binnen kon laten liggen en alleen maar meedeed met de positiespelletjes. Daar heb ik veel aan gehad", is Gorter Ajax dankbaar.

"Bij Go Ahead ben ik ook vaak bepalend in de opbouw, dat is een keeper bij Ajax nog meer", gaat Gorter verder. De doelman is pas bezig aan zijn tweede seizoen bij Go Ahead, dat hem in 2019 overnam van AZ. "Ik heb geen enkele angst in grote ruimtes te spelen. Ik hou er zelfs van als ik een te korte terugspeelbal krijg, even een spits uit te spelen om zo een nieuwe situatie voor de opbouw te kunnen creëren. Keepers worden in de opbouw steeds belangrijker."