BILD brengt Roger Schmidt opnieuw in verband met klus in Bundesliga

Woensdag, 21 april 2021 om 10:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:12

Roger Schmidt heeft de mogelijkheid om terug te keren in de Bundesliga. BILD meldt woensdag dat de trainer van PSV op de radar is verschenen van Hertha BSC, de huidige nummer zestien in de Duitse competitie. Naar verluidt praat Fredi Bobic, die in juni begint met zijn werkzaamheden als technisch directeur van Hertha, binnenkort voor de eerste keer met Schmidt. De oud-aanvaller is momenteel nog werkzaam bij Eintracht Frankfurt.

Schmidt werd overigens eerder deze maand nog in april gebracht met Frankfurt, waar men op zoek is naar een opvolger van de naar Borussia Mönchengladbach vertrekkende Adi Hütter. Bij Hertha zwaait momenteel Pal Dardai nog de scepter als hoofdtrainer. De oud-speler van de club uit Berlijn werd in januari aangesteld als opvolger van de ontslagen Bruno Labbadia. Dardai, met een contract tot 2022 bij Hertha, was tussen februari 2015 en medio 2019 ook al als oefenmeester verbonden aan de laagvlieger.

Dardai zou volgens BILD mogen blijven als hij minimaal 24 punten zou pakken. Tot dusver staat de teller echter op slechts zes punten sinds zijn terugkeer in de dug-out. Hertha bezet momenteel de zestiende plaats, waardoor er aan het einde van het seizoen play-offs volgen om lijfsbehoud. Men heeft echter wel twee wedstrijden minder gespeeld dan nummer zeventien 1. FC Köln, dat eveneens 26 punten verzamelde tot nu toe. De ploeg van Dardai speelde minder duels omdat de selectie vanwege het coronavirus sinds vorige week in quarantaine verblijft.

Schmidt tekende bij zijn aanstelling in Eindhoven vorig jaar een tweejarig contract. Toen de Duitse coach bij Frankfurt werd genoemd liet de PSV-leiding al snel weten zich geen zorgen te maken over een voortijdig vertrek van Schmidt uit Eindhoven. Mocht hij desondanks toch vertrekken voor de trainersfunctie bij Hertha, dan wordt dat zijn tweede avontuur in de Bundesliga. Schmidt werkte in het verleden enige tijd bij Bayer Leverkusen.

Het is nog maar de vraag of de technische leiding van PSV bereid is om Schmidt zomaar te laten gaan. De Eindhovenaren willen het tot medio 2022 lopende contract van technisch manager John de Jong openbreken en verlengen, zo meldt het Eindhovens Dagblad woensdag. De huidige nummer twee van de Eredivisie is tevreden over zijn werkzaamheden en heeft hem daarom gevraagd of hij langer in het Philips Stadion wil blijven. Volgens de krant is het de bedoeling dat ook Schmidt en algemeen directeur Toon Gerbrands komend seizoen het ‘belangrijke driemanschap’ blijven vormen.