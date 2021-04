Liverpool-eigenaar John W. Henry diep door het stof in excuusvideo

Liverpool-eigenaar John W. Henry heeft op de clubwebsite zijn excuses aangeboden voor zijn rol in de European Super League. In een video van 2.27 minuten richt hij zich tot de supporters en betuigt hij spijt van de deelname aan de ESL. “Ik wil mijn excuses aanbieden aan alle supporters van Liverpool voor de verstoring waar ik in de afgelopen 48 uur voor heb gezorgd”, steekt de Amerikaan de hand in eigen boezem. Hij verontschuldigt zich ook tegenover Jürgen Klopp en de spelersgroep.

“Het spreekt voor zich, maar het moet gezegd worden dat het voorgestelde project nooit zou standhouden zonder de steun van de fans. Niemand dacht ooit anders in Engeland. De afgelopen 48 uur zijn jullie heel duidelijk geweest dat het niet zou standhouden. We hebben jullie gehoord. Ik heb jullie gehoord”, aldus Henry, die vervolgens zijn excuses aanbiedt aan Klopp, de spelersgroep en ‘iedereen die zo hard werkt bij Liverpool om de fans trots te maken’. “Ze hebben absoluut geen verantwoordelijkheid voor deze verstoring. Ze waren het meest verstoord en dat is oneerlijk. Dit is wat het meest pijn doet. Ze houden van jullie club en doen er alles aan om jullie elke dag trots te maken.”

John W Henry's message to Liverpool supporters. pic.twitter.com/pHW3RbOcKu — Liverpool FC (@LFC) April 21, 2021

“Ik weet dat het complete team van Liverpool over de expertise, het leiderschap en de nodige passie beschikt om het vertrouwen te herbouwen en ons vooruit te helpen”, vervolgt Henry. “Ons werk is niet klaar en ik hoop dat jullie begrijpen dat ook wij fouten maken. We hebben het beste met de club voor en handelen daar naar. Bij dit streven heb ik jullie in de steek gelaten”, klinkt het schuldbewust.

“Nogmaals, het spijt me, en alleen ik ben verantwoordelijk voor de onnodige negativiteit die de afgelopen dagen naar voren is gebracht. Dit zal ik niet vergeten. Dit laat zien hoeveel kracht de fans vandaag de dag hebben en terecht zullen blijven hebben”, vervolgt Henry, die de rol van de supporters benadrukt. “Als er één ding is dat deze vreselijke pandemie duidelijk heeft laten zien, dan is het wel hoe cruciaal fans zijn voor onze sport, en voor elke sport. Het wordt in elk leeg stadion aangetoond.”