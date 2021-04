Gewaagde uitspraken Agnelli over Super League binnen no time achterhaald

Woensdag, 21 april 2021 om 09:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:54

Andrea Agnelli heeft altijd geloof gehouden in een goede afloop van de Europese Super League. De preses van Juventus en voorvechter van de Europese topcompetitie liet dinsdag tegenover verschillende media weten alle vertrouwen te hebben in de plannen, maar zag hoe niet veel later de eerste clubs zich al terugtrokken. Daarmee werden de uitspraken van Agnelli sneller achterhaald dan hij vermoedelijk zelf voor mogelijk had gehouden.

"De Super League-clubs hebben een bloedband. Deze competitie gaat honderd procent zeker slagen. We willen graag de dialoog blijven aangaan met de FIFA en de UEFA", sprak Agnelli dinsdag zonder twijfel tegenover La Repubblica. Terwijl Agnelli zich lovend uitliet over de plannen van de Europese topcompetitie, besloten Manchester City en Chelsea zich langzaam terug te trekken. Nog dezelfde avond maakten ook Arsenal, Tottenham Hotspur, Liverpool en Manchester United bekend niet langer deel te willen uitmaken van de Super League.

Arsenal bood via een statement zijn excuses aan en sprak van 'een fout'. De statements van de andere clubs waren een stuk korter, zo spraken United en Liverpool niet van een fout. Tottenham liet via voorzitter Daniel Levy weten af te zien van de plannen. Desondanks weigert de organisatie van de ESL de handdoek in de ring te gooien. "Gezien de huidige omstandigheden zullen wij heroverwegen wat de passende stappen zijn om het project opnieuw vorm geven", valt te lezen in een reactie.

“De European Super League is ervan overtuigd dat de huidige status quo van het Europese voetbal moet veranderen”, valt eveneens te lezen in het dinsdagnacht naar buiten gebrachte statement van de ESL. “Wij stellen een nieuwe Europese competitie voor omdat het bestaande systeem niet werkt. Ons voorstel is erop gericht om de sport verder te laten ontwikkelen terwijl er middelen en stabiliteit worden gegenereerd voor de hele voetbalpiramide. Daarbij kijken we ook naar de financiële moeilijkheden van de complete voetbalwereld door de pandemie. Het zou ook een aanzienlijk betere solidariteitsbijdrage leveren aan alle clubs.”