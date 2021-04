Tottenham identificeert opvolger José Mourinho

Everton hoopt Moise Kean in de zomer te verkopen, maar mikt wel op een afkoopsom van minstens vijftig miljoen euro. De spits wordt momenteel verhuurd aan Paris Saint-Germain, dat interesse heeft in een definitieve overname. (Fabrizio Romano)

Manchester United heeft momenteel de beste papieren om Pape Sarr over te nemen van Metz. Er zijn echter meer clubs met belangstelling voor de kersvers international van Senegal, waaronder OGC Nice. (The Sun)