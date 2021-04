Schalke 04 degradeert uit Bundesliga; Bayern München kan titel ruiken

Dinsdag, 20 april 2021 om 22:23 • Jeroen van Poppel

Schalke 04 is dinsdagavond officieel gedegradeerd uit de 1. Bundesliga. De hekkensluiter ging met Klaas-Jan Huntelaar in de basis ten onder tegen Arminia Bielefeld (1-0) en kan de clubs boven zich op de ranglijst onmogelijk meer achterhalen. Het wordt voor het eerst sinds 1991 dat Schalke op het tweede niveau gaat acteren. Verder zette Bayern München een nieuwe stap richting het kampioenschap door te winnen van Bayer Leverkusen (2-0). Der Rekordmeister neemt een voorsprong van tien punten op RB Leipzig en kan zaterdag tegen 1. FSV Mainz de titel grijpen.

Arminia Bielefeld - Schalke 04 1-0

Huntelaar speelde de volledige wedstrijd bij Schalke, terwijl Mike van der Hoorn in de slotfase inviel bij Bielefeld en Michel Vlap op de bank bleef. Schalke moest winnen om enig uitzicht te houden op handhaving, maar kwam in de vijftigste minuut op achterstand. Fabian Klos vuurde vanaf een kleine 25 meter een venijnig en laag schot af in de linkerhoek: 1-0. Twintig minuten voor tijd leidde een overtreding van Malick Thiaw op Klos tot zijn tweede gele kaart.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tien minuten later kreeg Bielefeld een penalty na een overtreding op Ritsu Doan. De strafschop van Klos werd gekeerd door Ralf Fährmann. In de rebound bereidde Doan een goal van Klos voor, maar vanwege buitenspel werd die treffer afgekeurd. Evenwel ging Schalke onderuit en is de achterstand op nummer zeventien 1. FC Köln opgelopen tot dertien punten, met slechts vier duels voor de boeg.

Bayern München - Bayer Leverkusen 2-0

Slechts zeven minuten had Bayern München nodig om de score te openen. Doelman Lukás Hrádecky redde nog knap op een inzet van dichtbij van Thomas Müller, maar had geen kans op de volley in de rebound van Maxim Choupo-Moting: 1-0. De grote druk van Bayern leverde zes minuten later de 2-0 op, toen Joshua Kimmich een afvallende bal op de rand van het strafschopgebied binnen schoot. Ook in de fase daarna werd Bayern dreigend, onder meer via een vrije trap van David Alaba die knap gekeerd werd door Hrádecky.

Twintig minuten na rust werd een doelpunt van Choupo-Moting afgekeurd wegens buitenspel en schoot Leroy Sané van afstand net over. Bayer Leverkusen raakte in de persoon van Karim Bellarabi de lat, terwijl een fraaie inzet van Nadiem Amiri over de lat kon worden getikt door Manuel Neuer. Zelf had Bayern de score kunnen vergroten via Sané, die vanbinnen het strafschopgebied ver over schoot.

Eintracht Frankfurt - FC Augsburg 2-0

André Silva had Eintracht al in de vijfde minuut op voorsprong kunnen koppen, maar stuurde de bal recht op doelman Rafal Gikiewick af. Na ruim een half uur was er een nieuwe kopkans voor de Portugees, die ditmaal de vingertoppen van de goalie trof. Acht minuten voor rust kwam Eintracht op voorsprong, toen Martin Hinteregger van dichtbij raak kopte uit een voorzet van Daichi Kamada: 1-0. André Silva slaagde er twaalf minuten na rust eveneens in om te scoren met het hoofd: 2-0. De spits kopte binnen uit een afgemeten voorzet van Filip Kostic. Augsburg kreeg na een handsbal van Tuta een penalty, die over het midden van het doel werd geschoten door Alfred Finnbogason. Jetro Willems bleef zoals gewoonlijk de hele wedstrijd op de bank bij de thuisploeg, die stijgt naar de derde plek en dicht bij een ticket voor de Champions League is.