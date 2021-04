Selectie van Liverpool: ‘We vinden het niets en we willen niet dat het gebeurt’

Dinsdag, 20 april 2021 om 22:09 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:14

De spelersgroep van Liverpool is fel gekant tegen de Super League, zo blijkt uit een tweet van Jordan Henderson. De aanvoerder van Liverpool maakt duidelijk dat de spelersgroep niet zit te wachten op de nieuwe competitie. "We vinden het niets en we willen niet dat het gebeurt. Dat is onze gedeelde mening. Onze toewijding aan deze voetbalclub en de supporters is onvoorwaardelijk", schrijft Henderson. Het statement is onder meer door Virgil van Dijk gedeeld.

Eerder op de dinsdag meldde de Daily Mail dat Henderson een spoedoverleg heeft georganiseerd met alle aanvoerders van de Premier League-clubs. Hij wilde zijn zorgen delen over de aangekondigde competitie. De bijeenkomst werd door de krant ‘significant’ genoemd, omdat er vertegenwoordigers van de zes Engelse Super League-clubs én van de overige Premier League-clubs aanschuiven.

Henderson was eerder ook de vormgever van het gebaar van de Premier League-spelers richting de Engelse gezondheidsorganisatie NHS in de coronapandemie. Zo werd er een fonds opgezet, waarmee miljoenen werden binnengehaald voor de NHS. In het overleg met de aanvoerders, waarvan onduidelijk is of het al heeft plaatsgevonden, wordt vermoedelijk besproken hoe de spelers zich de komende tijd zullen uitlaten over het plan, daar voorspeld wordt dat zij komend weekend ‘onder een microscoop’ komen te liggen. Diverse Engelse clubs lijken zich inmiddels terug te trekken, maar voor Liverpool geldt dat nog niet.