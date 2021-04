Ed Woodward vertrekt pas aan het eind van 2021 bij Manchester United

Dinsdag, 20 april 2021 om 22:24 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:44

Manchester United heeft dinsdagavond bevestigd dat Ed Woodward vertrekt. De vicevoorzitter neemt echter niet per direct, maar pas aan het eind van 2021 afscheid. In het officiële statement van de club wordt de term 'Super League' niet genoemd, maar algemeen wordt aangenomen dat de bestuurder opstapt als gevolg van de druk van de buitenwereld na het controversiële plan.

De 49-jarige Woodward raakte in 2005 betrokken bij Manchester United. Hij trad, door zijn ervaring als bankier bij J.P. Morgan & Co., op als financieel adviseur van de familie Glazer bij de overname van Manchester United. Hij werd vervolgens door de familie Glazer aangesteld bij de club in een rol als 'financiële planner'. In 2007 kreeg Woodward de leiding over de commerciële en de media-afdeling. Hij sloot meerdere lucratieve sponsordeals: de omzet uit commerciële activiteiten steeg tussen 2005 en 2012 van circa 56 naar circa 136 miljoen euro.

Woodward maakte vanaf 2012 deel uit van de directie. Hij werd vicevoorzitter en was in die rol niet onomstreden. In de zomer van 2013, toen Manchester United er ondanks een grote lijst aan transferdoelwitten alleen in slaagde om Marouane Fellaini als grote aankoop te presenteren, riepen sommige fans op tot zijn ontslag. Na de transferzomer van 2018 werd in de media gespeculeerd dat Woodward zijn veto had uitgesproken over transferdoelwitten van toenmalig trainer José Mourinho. Laatstgenoemde uitte toen kritiek op het gebrek aan nieuwe spelers.

De spanningen bereikten een nieuw hoogtepunt in januari 2020, toen het huis van Woodward in Chesire werd belaagd door een groep boze supporters, die riepen dat de vicevoorzitter zou sterven. Tijdens wedstrijden van Manchester United klonken soortgelijke spreekkoren. Woodward werd gezien als een bondgenoot van de familie Glazer en sommige supporters zien de Amerikaanse eigenaars het liefst zo snel mogelijk vertrekken.

Woodward geeft op de website van Manchester United een toelichting op zijn vertrek. "Ik ben ontzettend trots dat ik United heb gediend en het was een eer om de afgelopen zestien jaar voor 's werelds grootste voetbalclub te mogen werken. De club staat er goed voor met het oog op de toekomst en het zal moeilijk zijn om aan het eind van het jaar weg te gaan."

"Ik zal de herinneringen aan mijn tijd op Old Trafford koesteren, in een periode dat we de Europa League, de FA Cup en de EFL Cup wonnen", aldus de aftredende vicevoorzitter. "Ik ben trots op het terugbrengen van de clubcultuur en onze terugkeer naar de manier van spelen van Manchester United. We hebben tijdens mijn tijd hier meer dan één miljard euro in het elftal geïnvesteerd en ik ben bijzonder verheugd over de vooruitgang die de spelers hebben geboekt onder de scherpzinnige leiding van Ole Gunnar Solskjaer en zijn staf in de afgelopen twee jaar."

"Ik ben er zeker van dat met de veranderingen die we de afgelopen jaren op het veld en aan de coaching- en voetbalstaf hebben aangebracht, deze geweldige club binnenkort weer prijzen zal binnenhalen", vervolgt Woodward. “Ik wilde heel graag dat de club de Premier League zou winnen tijdens mijn dienstverband en ik ben er zeker van dat er een basis ligt om de club terug te winnen voor onze gepassioneerde fans."

Ook roemt Woodward de academie van Manchester Untied. "Onze wereldberoemde jeugdopleiding bloeit weer, met 34 spelers die sinds 2013 zijn doorgebroken in het eerste elftal. Het was een genoegen om te zien hoe talenten als Marcus Rashford, Mason Greenwood en Axel Tuanzebe floreerden in het eerste team. In de komende jaren zal de jeugdopleiding nieuwe spelers voor het eerste elftal blijven afleveren. Dat belooft veel goeds voor de toekomst."