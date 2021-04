KNVB reageert op persconferentie kabinet: ‘Negatief testbewijs? No way’

Dinsdag, 20 april 2021 om 20:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:55

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB, heeft dinsdagavond gereageerd op de versoepelingen die zijn aangekondigd door het demissionaire kabinet. De avondklok vervalt per 28 april, winkelen zonder afspraak wordt weer mogelijk en terrassen mogen overdag open, maar sporters moeten langer wachten op nieuwe versoepelingen. Van der Zee schrijft in een column op de website van de KNVB dat er duidelijk 'geen voetballer aan te pas is gekomen' bij het opstellen van het openingsplan van het kabinet.

Volgens het openingsplan worden de sportverenigingen op 11 mei voor iedereen toegankelijk. Momenteel mogen jongeren tot 27 jaar buiten sporten in groeps- en teamverband. "Honderdduizenden leden van voetbalverenigingen zitten nu al sinds oktober vorig jaar thuis, omdat ze ouder dan 26 jaar zijn. Ze mogen alleen op de club komen om met een andere speler een balletje over te trappen. In teamverband trainen is er niet bij. En dat is nou precies wat voetballers willen, anders waren ze wel gaan pingpongen. Het gaat ze om het voetbal. De lol. Bewegen. Zweten. Ouwehoeren", schrijft Van der Zee. "Maar als je dat gevoel niet kent, mis je het ook niet. Daarom is er niemand in het demissionair kabinet geweest om zich er hard voor te maken."

Volgens de directeur is er sprake van 'blindheid' voor het feit dat sport een middel kan zijn om 'veilig uit de crisis' te komen. Hij wijst op 'talrijke' studies die aantonen dat sporten in de buitenlucht veilig kan en benadrukt bovendien dat bewegen in georganiseerd verband goed is voor de gezond- en weerbaarheid. Van der Zee vindt daarom dat sport niet als een sector gezien moet worden, zoals dat gebeurt met bijvoorbeeld de horeca, winkels en scholen, maar als een 'publieke zaak'. "We hadden daarom vooraan moeten staan bij de heropening van Nederland. Nu mogen we volgens het openingsplan pas in juli wedstrijden spelen, een week voor de schoolvakanties beginnen."

De geplande KNVB Regiocup, kleinschalige regionale competities voor amateurverenigingen, komt daardoor in gevaar. En dat toernooi is 'het enige wat het voetbal de komende maanden nog heeft en waar kinderen en volwassen al maanden naar uitkijken', aldus Van der Zee, die zich tevens zorgen maakt om de precedentwerking van de pilots met testbewijzen voor voetballers. "Er wordt weinig over gezegd, maar het hangt in de lucht dat we toewerken naar een testmaatschappij. Met als gevaar dat spelers - ook de pupillen - voordat ze tegen een andere club uit mogen komen, eerst een negatief testbewijs moeten overleggen. No way. Het KNVB amateurvoetbal doet daar niet aan mee."