Inworp van Kingsley Ehizibue blijkt van waarde bij stunt tegen RB Leipzig

Dinsdag, 20 april 2021 om 20:30 • Dominic Mostert

RB Leipzig heeft dinsdagavond een pijnlijke nederlaag geïncasseerd. De nummer twee van de Bundesliga ging op bezoek bij nummer zeventien 1. FC Köln met 2-1 onderuit door twee doelpunten van Jonas Hector. Leipzig heeft een achterstand van zeven punten op Bayern München, dat dinsdagavond nog op bezoek gaat bij Bayer Leverkusen. Daarentegen zet Köln een belangrijke stap in de strijd om lijfsbehoud. De club staat nog wel op een plek die directe degradatie tot gevolg heeft , maar slaat wel een gat van dertien punten met de nummer laatst Schalke 04, die dinsdagavond kan degraderen.

Kingsley Ehizibue had een basisplek bij Köln; Justin Kluivert viel halverwege de tweede helft in bij Leipzig. De eerste helft bleef verstoken van doelpunten, maar kende wel zestien doelpogingen: dertien van Leizpig en drie van Köln. Het team van Julian Nagelsmann domineerde de wedstrijd, maar slaagde er niet in om Köln pijn te doen. Gezien het spelbeeld was het openingsdoelpunt van de thuisploeg, in de eerste minuut na rust, verrassend te noemen. Hector had bij de tweede paal een vrije kopkans na een indraaiende voorzet van Jannes-Kilian Horn vanaf de linkerflank: 1-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Met een verwoestende uithaal zorgde Amadou Haidara vervolgens voor de gelijkmaker. De middenvelder werd buiten het strafschopgebied bereikt door de opgestoomde verdediger Marcel Halstenberg en knalde raak in de rechterhoek. Nog geen twee minuten later werd Leipzig echter opnieuw verrast door Köln. Na een verre ingooi van Ehizibue combineerde Hector met Ondrej Duda. Hector kreeg de bal terug via de hak van zijn ploeggenoot vond de rechterhoek met een laag schot. Leipzig bracht onder meer Kluivert binnen de lijnen, maar kon de wedstrijd niet meer keren.

Ehizibue liep overigens halverwege de eerste helft wel een gele kaart op na een overtreding op Christopher Nkunku, waardoor hij geschorst is voor de uitwedstrijd tegen FC Augsburg van vrijdag. Het was zijn vijfde gele kaart van het seizoen. De Nederlander mocht van geluk spreken dat een tackle in de tweede helft niet leidde tot zijn tweede prent, waarna hij door trainer Friedhelm Funkel naar de kant werd gehaald. Leipzig staat in puntenaantal gelijk met Hertha BSC, al heeft de nummer zestien wel twee wedstrijden tegoed.