Petr Cech in discussie met boze fans Chelsea: ‘Laat de spelersbus erdoor’

Dinsdag, 20 april 2021 om 19:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:39

Honderden supporters van Chelsea hebben zich dinsdagavond, voorafgaand aan het competitieduel met Brighton & Hove Albion, verzameld buiten Stamford Bridge. De fans lieten hun woede blijken over de deelname van Chelsea aan de Super League. Petr Cech, technisch adviseur bij Chelsea, kwam naar buiten om de menigte toe te spreken. De wedstrijd staat dinsdag om 21.00 uur op het programma.

Op beelden die op sociale media zijn verschenen, is te zien dat Cech in discussie raakt met enkele fans. Er klinkt boegeroep, terwijl hij benadrukt dat 'dit niet de manier is' om de onvrede duidelijk te maken. Hij vraagt de supporters om het terrein te verlaten, zodat de spelersbus kan arriveren. Cech stond tussen 2004 en 2015 onder de lat bij Chelsea en keerde in de zomer van 2019 terug als adviseur. Supporters dragen kartonnen borden bij zich met teksten als 'R.I.P. Football' en 'Het Ultieme Verraad'. Chelsea behoorde tot de twaalf clubs die zijn jawoord gaf aan de oprichting van de Champions League.

Petr Cech has asked protesting Chelsea fans outside the stadium to clear the way for the team bus pic.twitter.com/eYDyvFg8Y8 — FootballJOE (@FootballJOE) April 20, 2021