PSV wil drie grote namen verkopen om enorm verlies te voorkomen

Dinsdag, 20 april 2021 om 19:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:51

PSV verwacht een rumoerige transferzomer waarin afscheid genomen zal worden van diverse spelers. De belangrijkste daarvan zijn Donyell Malen, Denzel Dumfries en Mohamed Ihattaren, zo schrijft Voetbal International. Daarnaast is PSV zoals bekend bezig met een kapitaalinjectie van minimaal vijftig miljoen euro, waardoor de Eindhovenaren ook zonder te verkopen direct aankopen kunnen doen.

Door de pandemie en de misgelopen omzet als gevolg daarvan stevent PSV af op een nettoverlies van 25 miljoen euro. De Eindhovenaren willen dat wegpoetsen met de verkoop van Malen, Dumfries en Ihattaren, de spelers die de meeste waarde vertegenwoordigen. Ook Timo Baumgartl, Erick Gutiérrez en Joël Piroe mogen uitzien naar een nieuwe werkgever, terwijl de van Bayern München gehuurde Adrian Fein terugkeert naar Duitsland. Daarnaast staan de verhuurde spelers Ritsu Doan (Arminia Bielefeld), Bruma (Olympiacos) en Derrick Luckassen (Kasimpasa) op de nominatie om verkocht te worden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De verwachting van PSV is dat het op te zetten partnerfonds dertig tot veertig miljoen euro aan cash zal opleveren. Daarnaast nemen de Eindhovenaren een hypotheek van twintig miljoen euro op het Philips Stadion, waarmee de liquiditeit van de club in één klap enorm wordt verbeterd. Het biedt PSV de kans om pro-actief te handelen op de transfermarkt, zo legt Toon Gerbrands uit aan Voetbal International. "Het is belangrijk dat we onze slagvaardigheid vergroten", zegt de algemeen directeur van de club.

"De plannen die afgelopen week naar buiten zijn gekomen, zullen ons daarbij helpen", weet Gerbrands. "In het verleden was het te vaak zo dat we eerst spelers moesten vérkopen voordat we konden kopen. Daardoor hebben we weleens een goede voetballer gemist. Het transferpotje moet gevuld blijven, zodat John de Jong snel kan handelen. Dat kan met spelers voor het eerste elftal, maar ook zeker door jeugdspelers eerder contracten te geven. Onze academie is een belangrijke poot onder onze bedrijfsvoering."

"Als we sneller en wat meer jonge voetballers kunnen halen en ze vervolgens goed kunnen doorontwikkelen, dan levert dat ons geld op. Als we van die spelers er één of meer goed kunnen verkopen, verdienen die investeringen zich gauw terug. Maar je moet ze wel eerst kunnen doen. Het kan bijvoorbeeld ook heel goed in een ervaren speler zoals bijvoorbeeld Andrés Guardado zijn. Die levert ons bij verkoop dan niet zoveel meer op, maar zulke voetballers zorgen er wel voor dat we eerder in de Champions League terechtkomen", besluit Gerbrands.