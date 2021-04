Woedende reactie op ‘staatsgreep’ in Italië: ‘Ik wil niet spelen tegen AC Milan’

Dinsdag, 20 april 2021 om 18:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:35

Sassuolo-trainer Roberto De Zerbi is zo boos over de Super League dat hij woensdag niet in actie wil komen tegen AC Milan. Laatstgenoemde club behoort samen met Juventus en Internazionale tot de drie Italiaanse grootmachten die zich hebben gecommitteerd aan de besloten supercompetitie. "Ik wil niet spelen tegen Milan omdat ze deel uitmaken van deze drie clubs, maar als Giovanni Carnevali (de algemeen directeur van Sassuolo, red.) mij dwingt, zal ik natuurlijk gaan", zei de coach tegenover zijn clubkanaal.

Het nieuws over de Super League sloeg bij Sassuolo, de nummer acht van de Serie A, in als een bom. "Ik ben zo boos dat ik gisteren dertig minuten hierover met de jongens heb gesproken", zegt De Zerbi. "Soms is het juist om te stoppen, zoals we vroeger op school deden. Ik ben boos omdat er zondag een staatsgreep is gepleegd. Voor voetbal is dit het equivalent van een staatsgreep."

"Voetbal is van iedereen en is meritocratisch", vindt De Zerbi. Meritocratie is een maatschappijmodel waarin de sociaaleconomische positie van elk individu is gebaseerd op zijn prestaties. Het idee van de Super League druist daar tegenin, omdat kleinere clubs zich met goede prestaties niet kunnen kwalificeren voor de competitie, zoals dat wel het geval is bij de Champions League. "Met het statement van zondag hebben de clubs uit de Super League een vlag geplant in een gebied dat ze van anderen hebben afgepakt", aldus De Zerbi.

"Het is helemaal verkeerd, en ik denk dat het tijd is om me uit te spreken", vervolgt de voormalig middenvelder. "Ik ben zo boos en het is iets dat verder gaat dan mijn salaris of baan. Het gaat over de sfeer van waarden, gevoelens en voetbalrivaliteit en de geschiedenis van het Italiaanse voetbal." De wedstrijd tussen AC Milan en Sassuolo begint woensdag om 18.30 uur in het San Siro.