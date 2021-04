‘UEFA kiest tegenaanval met budget van 4,5 miljard voor Champions League’

Dinsdag, 20 april 2021 om 17:10 • Chris Meijer • Laatste update: 17:20

De UEFA werkt aan een tegenaanval tegen de Super League, zo weten Bloomberg en RMC Sport te melden. De Europese voetbalbond is voornemens om het startbudget voor de Champions League fors te verhogen naar 4,5 miljard euro, een bedrag dat overigens nog kan toenemen tot ruim 7 miljard euro. De UEFA zou hierover al langer in gesprek zijn met een Brits investeringsfonds en trekt samen op met de clubs die deelname aan de Super League geweigerd hebben.

De UEFA presenteerde maandag een nieuwe opzet voor de Champions League. Het is de bedoeling dat het toernooi voortaan bestaat uit 36 deelnemers (tegen 32 nu) en de huidige poule­fase met groepen van vier teams verdwijnt. Die wordt ingeruild voor één ranglijst van alle teams. Tussen september en januari wordt dan gespeeld in een eerste fase, waarbij ­ elke deelnemer per loting tien tegenstanders krijgt toegewezen. Nu zou de UEFA er dus ook op inzetten om de Champions League in financieel opzicht nóg interessanter te maken. Het huidige budget van de Champions League bedraagt 3,5 miljard euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dit plan werd overschaduwd door twaalf Europese topclubs, die in de nacht van zondag op maandag de komst van de Super League bekendmaakten. “Niemand heeft iets verzonnen. De belangrijkste clubs van Engeland, Spanje en Italië zijn op zoek naar een oplossing voor een zeer slechte situatie in het voetbal. De grootste clubs in Europa hebben in totaal vijf miljard euro verloren”, sprak Florentino Pérez, voorzitter van Real Madrid én de Super League, een dag later in een interview met het populaire televisieprogramma El Chiringuito. Hij wees tevens op het feit dat de UEFA niet transparant is geweest. “Niemand snapt hun nieuwe model en ze zeggen dat ze in 2024 willen beginnen. In 2024 zijn we dood.”

Door de UEFA is er woedend gereageerd over het plan van de twaalf founding clubs om een Super League op te zetten. Zo werd er afgelopen dagen gedreigd met het uitsluiten van clubs voor de Champions League, iets dat volgens the Guardian Chelsea en Manchester City aan het twijfelen zou hebben gebracht. UEFA-bestuurslid Jesper Möller sprak maandag nog de verwachting uit dat Chelsea, Manchester City en Real Madrid per direct uit de Champions League zullen worden gezet vanwege hun deelname aan de Super League, al meldden verschillende internationale media dat daar voorlopig nog geen sprake van zal zijn.