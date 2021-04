UEFA-lidstaten spreken zich unaniem fel uit tegen ‘egoïstische clan'

Dinsdag, 20 april 2021

De 55 lidstaten die zijn aangesloten bij de UEFA hebben zich dinsdag in een gezamenlijk statement uitgesproken tegen de plannen voor de nieuw te vormen Super League. De reactie van de Europese voetbalbond komt op de dag dat de UEFA in Montreux stemde over de nieuwe opzet van de Champions League en de verkiezing van de leden voor het uitvoerend comité. Daarnaast ging het dus voornamelijk over de plannen voor de Super League, die door de UEFA ten strengste worden afgekeurd.

Onderdeel van het statement zijn onder andere de bonden van Spanje, Engeland en Italië, waar de deelnemende clubs vandaan komen. "De UEFA, zijn lidstaten en iedereen die van voetbal houdt, houden hun voet stijf en zullen zo sterk mogelijk tegenstand bieden en vechten tegen de stap van deze clubeigenaren en hun handlangers", zo laat de bond weten in een unaniem statement op de website. "We weten wat er moreel op het spel staat en zullen het voetbal beschermen tegen een egoïstische clan die niets geeft om het voetbal. Wij zijn het Europese voetbal. Zij niet."

De UEFA gaat dan ook alles in het werk stellen om de komst van een eventuele Super League in de toekomst te voorkomen. "Het UEFA-congres is vastbesloten dat de gesloten Super League indruist tegen het Europese concept: eenheid, openheid, ondersteuning en principiële sportieve waardes", vervolgt de bond. "De UEFA en zijn lidstaten geloven in een Europees model dat is gebaseerd op open competities, solidariteit en een eerlijke verdeling, om de duurzaamheid en de ontwikkeling van het voetbal de waarborgen in ieders belang en de promotie van Europese waarden en een sociaal resultaat."

Sinds bekend is geworden dat op de achtergrond wordt gewerkt aan een competitie voor enkel Europese topclubs, spreken verschillende club hun ongenoegen uit. "De samenzwerende clubs hebben duidelijk niet ingezien dat ze hun huidige status niet hebben bereikt in isolatie, maar als onderdeel van een dynamisch Europees systeem, waar grote, middelgrote en kleine clubs allemaal hebben bijgedragen aan succes en verlies. Het is een belediging voor de Europese waardes en sportieve prestaties dat zij nu menen zich te kunnen afscheiden en een claim leggen op de erfenis die door iedereen is opgebouwd", besluit de UEFA.