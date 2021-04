Paris Saint-Germain en Bayern München wijzen Super League af

Dinsdag, 20 april 2021 om 16:10 • Chris Meijer • Laatste update: 16:13

Paris Saint-Germain gaat voorlopig geen deel uitmaken van de Super League. Nasser Al-Khelaïfi spreekt zich voor het eerst uit over de nieuwe Europese competitie en laat weten dat les Parisiens zullen blijven samenwerken met de UEFA, de ECA en ‘de andere stakeholders in de voetbalfamilie’. De voorzitter van PSG werd dinsdag overigens herkozen in het uitvoerend comittée van de UEFA. Ook Bayern München wijst de Super League in een officieel statement af.

“PSG gelooft dat voetbal een sport voor iedereen is. Ik heb vanaf het eerste moment hetzelfde over dit plan gedacht. We moeten niet vergeten dat we als voetbalclub een familie en gemeenschap zijn, iets dat drijft op supporters”, zegt Al-Khelaïfi in een statement op de website van de UEFA. De Europese voetbalbond maakt overigens tegelijkertijd bekend dat alle 55 lidstaten unaniem tegen de Super League hebben gestemd tijdens het congres dat deze dagen in het Zwitserse Montreux wordt gehouden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“De competities van de UEFA moeten ontwikkeld worden en die stap is maandag gezet, met het voorstel voor een nieuwe opzet voor de Champions League”, stelt Al-Khelaïfi. “We denken dat alle voorstellen zonder de steun van de UEFA de problemen in het voetbal niet zal oplossen. Dit plan dient alleen het eigenbelang. PSG zal daarom blijven werken met de UEFA.”

Der Spiegel openbaarde dinsdag een document, waaruit bleek dat de Super League PSG, Bayern en Borussia Dortmund heeft uitgenodigd om zich bij de twaalf founding clubs te voegen. Die uitnodiging gaat echter niet beantwoord worden. Naast PSG laat ook Bayern dinsdagmiddag in een statement officieel weten af te zien van deelname aan een Super League.

"Onze fans en leden verwerpen een Super League", zegt voorzitter Herbert Hainer op de website van Bayern. Algemeen directeur Karl-Heinz Rummenigge voegt toe: “Namens het bestuur kan ik zeggen dat Bayern niet gaat deelnemen aan een Super League. We tonen ons solidair met de Bundesliga. Het was en is altijd een groot genoegen geweest om als vertegenwoordiger van Duitsland in de Champions League te spelen. Voor Bayern is de Champions League de beste clubcompetitie van de wereld." Ook Borussia Dortmund, RB Leipzig, FC Porto en Benfica spraken zich eerder al uit tegen de plannen voor een Super League.